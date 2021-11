Heure, chaîne et comment regarder le championnat des séries de coupe

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La dernière course NASCAR Cup Series de la saison 2021 est arrivée. Le championnat Cup Series se déroule aujourd’hui au Phoenix Raceway à Avondale, en Arizona, et quatre pilotes s’affronteront pour le titre Cup Series. La course Championship 4 débutera à 15 h HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock et l’application NBC Sports.

Les quatre pilotes en lice pour le championnat Cup Series sont Kyle Larson, Chase Elliott, Denny Hamlin et Martin Truex Jr. Larson semble être le favori pour tout gagner car il a été le meilleur pilote toute l’année, remportant neuf courses dont trois des quatre derniers. Larson espère pouvoir maintenir ce type de succès année après année.

« J’espère que c’est la nouvelle norme. J’aimerais gagner neuf courses par an pour le reste de ma vie », a déclaré Larson, selon NASCAR.com. « Je ne sais pas. Tout est une question d’opportunité. J’ai l’impression d’avoir eu la chance d’avoir une grande opportunité, avec une grande équipe, avec Cliff Daniels à la tête. Ouais, je veux dire, je pense que le timing aussi est important. Ouais, je veux dire, ça a été vraiment bien. Je suis content que nous ayons pu en profiter.

Elliot est le champion en titre de la Cup Series et a connu une saison 2021 aussi solide que Larson. Le joueur de 25 ans a remporté deux courses cette année tout en terminant parmi les cinq premiers dans 12 autres courses. Elliott a parlé à PopCulture.com plus tôt cette année et a révélé comment il pouvait à nouveau remporter le championnat.

« Nous devons juste culminer au bon moment », a déclaré Elliott à PopCulture. « C’est vraiment ce que nous avons fait de mieux l’année dernière, c’est que nous avons vraiment atteint un sommet au bon moment et sommes devenus chauds pour une séquence de courses qui était un timing parfait. Et malheureusement, vous ne pouvez pas toujours établir cela. Ce n’est pas seulement quelque chose que vous peut juste claquer des doigts et faire bouger les choses. C’est beaucoup de travail acharné. C’est beaucoup d’efforts. Et cela vient de tout le monde dans notre magasin de course, de tout le monde sur la route. Moi-même, notre aide hors piste. Tout doit vraiment cliquez au bon moment. »

Beaucoup pensent que ce pourrait être le moment pour Hamlin de remporter enfin un titre en Cup Series. Le joueur de 40 ans a tout fait en NASCAR, sauf remporter un championnat Cup Series. Ce qui aide Hamlin, c’est qu’il a de l’expérience dans la course Championship 4, terminant quatrième en 2019 et 2020. Truex participe à sa cinquième course Championship 4 et a tout gagné en 2017. Le pilote de 41 ans a remporté quatre courses Cup Series. cette année et après une solide performance au Martinsville Speedway.