Heure, chaîne et comment regarder le documentaire de John Madden

L’une des figures les plus marquantes de l’histoire de la NFL sera honorée avec un documentaire. John Madden est un ancien entraîneur, animateur et icône du jeu vidéo, et sera présenté dans le nouveau spécial de 90 minutes intitulé All Madden. Le documentaire sera diffusé le jour de Noël à 14 h HE sur Fox.

All Madden plongera dans la carrière légendaire de Madden et présentera des interviews de Maden et d’autres légendes de la NFL comme Joe Montana, Peyton Manning, Brett Favre et Bill Parcells et des superstars d’aujourd’hui, dont Tom Brady, Lamar Jackson et Patrick Mahomes. Dans un extrait du film, Madden a parlé de la transition d’entraîneur à diffuseur.

« Je n’étais pas un gars quand j’étais entraîneur pour dire: » Je veux sortir, je veux être un diffuseur « , mais je savais après avoir fait les deux premiers matchs que c’était ce que je voulais faire », a déclaré Madden, par Fox News. « Ça y est, je l’ai embrassé. » Madden, 85 ans, a été l’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland de 1969 à 1978 et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl en 1976. Au cours de ses 10 saisons en tant qu’entraîneur-chef des Raiders, Madden a enregistré une fiche de 103-32. Il n’a jamais eu de saison perdante et n’a raté les séries éliminatoires que deux fois. Madden a mené ses équipes à un match de championnat de l’AFL et à cinq matchs de titre de l’AFC pour accompagner sa victoire au Super Bowl.

Après le coaching, Madden a travaillé comme analyste couleur pour CBS, Fox, ABC et NBC de 1979 à 2008 et a passé la plupart de son temps à travailler avec Pat Summerall. Madden a pris sa retraite après la saison 2008 pour passer plus de temps avec sa famille. Et en 1988, Madden a prêté son nom à la série de jeux vidéo Madden NFL publiée par EA Sports. Le jeu est un best-seller chaque année, menant à des tournois nationaux et à des émissions de télévision.

« John Madden incarne l’essence de ce que nous sommes chez Fox Sports – un amour éternel pour le football, l’innovation et le plaisir », a déclaré Eric Shanks, PDG et producteur exécutif de Fox Sports, dans un communiqué de presse. « Les émissions de vacances et Madden vont de pair, nous sommes donc ravis de débuter All Madden à Noël. Ce sera une journée spéciale. » Madden a été intronisé dans quatre Temples de la renommée différents et a remporté 16 Emmy Awards.