Heure, chaîne et comment regarder le Michigan contre la Géorgie

L’un des plus grands matchs de football universitaire de l’année a lieu ce soir. Dans le deuxième match de la demi-finale des éliminatoires du football universitaire, les Wolverines du Michigan affrontent les Bulldogs de Géorgie. Le match, qui est également l’Orange Bowl, débutera à 19 h 30 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur ESPN.com et l’application ESPN.

Le Michigan (12-1) dispute sa première éliminatoire de football universitaire après avoir connu une saison régulière mémorable. Les Wolverines ont battu l’Ohio State pour la première fois depuis 2011 et ont remporté le championnat Big Ten. L’équipe est dirigée par le porteur de ballon Hassan Haskins qui a cumulé 1 294 verges et 20 touchés cette saison. Le joueur de ligne défensive Adian Hutchinson a connu une année semblable à Heisman avec 15,5 plaqués pour des pertes et 14 sacs.

« C’est juste une bénédiction d’être ici avec l’équipe et ce beau temps ici en Floride », a déclaré Haskins aux journalistes cette semaine, selon 247 Sports. « Nous avons juste aimé différents événements, comme Cade l’a dit plus tôt. Nous venons de créer des liens d’équipe. Nous sommes allés à la plage un jour et nous avons organisé différents événements comme celui-ci, donc ils rapprochent définitivement l’équipe et créent des liens. «

La Géorgie (12-1) a été l’équipe n°1 au pays pendant la moitié de la saison. Les Bulldogs ont plongé dans le classement après avoir perdu contre l’Alabama dans le championnat SEC, mais ont encore de bonnes chances de tout gagner car ils ont sans doute la meilleure équipe du pays. Ancré par le joueur de ligne défensive Jordan Davis et le secondeur Nakobe Dean, la Géorgie a la défense n ° 1 dans tout le football universitaire. Le jeu de course est également fort car les demis Zamir White et James Cook se sont précipités pour plus de 1 300 verges et 17 touchés combinés.

« Le fait que vous soyez en séries éliminatoires, cela rend les entraînements tellement plus énergiques, l’éthique de travail tellement meilleure, et le fait de sortir de la défaite au championnat SEC, certainement décevant, mais c’était aussi un peu un réveil pour nos gars d’où viennent les vérités brutales et comment pouvons-nous travailler dessus », a déclaré l’entraîneur-chef de Géorgie Kirby Smart aux journalistes cette semaine, selon 247Sports. « Vous grandissez probablement le plus au cours d’une année après une perte, et les choses deviennent beaucoup plus pertinentes pour vous lorsque vous les avez. »