Heure, chaîne et comment regarder le spécial Halloween

C’est la grande citrouille, Charlie Brown est diffusé sur les stations PBS et PBS KIDS le dimanche 24 octobre à 19 h 30 HE/PT. Pour trouver vos stations membres PBS locales, visitez PBS.org. L’émission spéciale Peanuts bien-aimée est à nouveau diffusée à la télévision cette année, après n’avoir pas été diffusée sur ABC en 2020, car l’Apple TV + d’Apple est devenue la maison exclusive de toutes les émissions spéciales précédentes et du nouveau contenu mettant en vedette les personnages de Charles M. Schulz. Apple a conclu un accord avec PBS pour diffuser les spéciaux de Thanksgiving et de Noël en 2020, mais l’accord n’a pas été conclu à temps pour diffuser l’épisode d’Halloween.

Contrairement à de nombreux autres programmes PBS et PBS KIDS, It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown ne sera pas disponible en streaming sur PBS.org ou sur l’application PBS. En effet, Apple TV+ détient les droits exclusifs de diffusion en continu. Étant donné que Great Pumpkin est diffusé sur PBS, Apple TV + ne rend pas le spécial disponible gratuitement, vous devez donc avoir un abonnement au service pour le diffuser légalement. Étant donné que les stations PBS sont largement disponibles via les fournisseurs de câble ou de satellite, ainsi que les plates-formes de télévision sur Internet, Apple TV + n’a pas ressenti le besoin de les mettre à la disposition des non-abonnés.

C’est la grande citrouille, Charlie Brown a été diffusé pour la première fois sur CBS le 27 octobre 1966. C’est devenu une tradition annuelle sur le réseau oculaire jusqu’en 2000, date à laquelle ABC est devenu le foyer des émissions spéciales Peanuts. ABC a continué à la diffuser jusqu’en 2019. En octobre 2020, Apple TV+ a annoncé un accord avec Peanuts Worldwide et Lee Mendelsohn Film Productions pour accéder à la bibliothèque Peanuts et produire de nouvelles émissions Peanuts. Apple a permis aux non-abonnés de voir encore gratuitement It’s a Great Pumpkin, Charlie Brown et A Charlie Brown Thanksgiving pendant une courte période autour de leurs vacances respectives. En novembre 2020, Apple et PBS ont conclu un accord pour que Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas soient diffusés afin que les familles puissent les regarder sans avoir besoin d’un accès Internet.

C’est la Grande Citrouille, Charlie Brown trouve Linus essayant de convaincre le reste du gang des Peanuts qu’il y a une Grande Citrouille qui leur offrira des cadeaux s’il passe la nuit d’Halloween dans un champ de citrouilles. La plupart de ses amis ne le croient pas, et ils vont plutôt faire un tour. Le spécial présente également une scène amusante avec Snoopy dans son équipement d’as de la Première Guerre mondiale, essayant de vaincre le Grand Baron dans ses fantasmes. La musique a été composée par Vince Guaraldi, qui a également composé la partition emblématique de A Charlie Brown Christmas. Bien sûr, les fans pourraient également regarder C’est la grande citrouille, Charlie Brown toute l’année en achetant le Blu-ray et le DVD Warner Home Video sortis. En octobre 2017, le studio l’a également sorti en 4K UHD, aux côtés de A Charlie Brown Thanksgiving, A Charlie Brown Christmas et d’autres spéciaux Peanuts.