Heure, chaîne et comment regarder les béliers contre les cardinaux

Le dernier match de la NFL de la semaine 14 a lieu ce soir avec deux équipes de la NFC West qui s’affronteront. En plus d’être un match de division important, le match a également un impact sur le classement de la NFC, les Los Angels Rams étant la tête de série n ° 5 et les Cardinals de l’Arizona n ° 1. Le match de football du lundi soir de cette semaine débutera à 8 heures. :15 h HE. L’émission Peyton et Eli Manning sur ESPN 2 ne sera pas diffusée ce soir car ils prennent une semaine de congé. Le jeu sera également diffusé sur ESPN.com, ESPN App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Rams (8-4) cherchent à terminer en force et à prendre la tête de la division face aux Cardinals. Ils ont remporté une victoire bien méritée la semaine dernière, dominant les Jaguars de Jacksonville 37-7. Avant la victoire, les Rams ont perdu leurs trois derniers matchs. L’une des clés du succès des Rams ce soir est le demi offensif Sony Michel qui a amassé 121 verges et un touché en 24 courses contre les Jaguars.

« (Il) vient au travail tous les jours. Vous pouvez dire qu’il a été en Nouvelle-Angleterre », a déclaré le quart-arrière des Rams Matthew Stafford après l’entraînement de jeudi, selon le site officiel de l’équipe. « C’est un broyeur. Il aime venir ici et travailler et c’est génial. Je pense que lui et (RB) Darrell (Henderson Jr.) ont fait un excellent travail lorsque nous leur avons demandé de le faire cette année. Continuez à, espérons-le obtenir le même genre d’effort de la part de ces deux gars. »

Les Cardinals (10-2) ont le meilleur bilan de la NFL et ont été la dernière équipe à rester invaincue avant de s’incliner face aux Packers de Green Bay lors de la semaine 8. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs, dont une victoire 33-22 contre Chicago. Ours la semaine dernière. Le demi offensif James Conner a été l’une des clés du succès de l’équipe puisqu’il a inscrit 12 touchés au sol cette année. Les Cardinals ont également obtenu une solide production du secondeur Markus Golden qui a huit plaqués pour des pertes et 10 sacs. Mais le quart-arrière Kyle Murray a été la main ferme pour les Cardinals et sait que plus ils gagnent, plus les médias lui accorderont d’attention.

« En ce qui concerne Tom Brady, Aaron Rodgers, ce genre de gars, ce sont les gars que vous admirez, les meilleurs à avoir jamais joué au jeu », a déclaré Murray jeudi lorsqu’on lui a demandé d’être un candidat MVP, selon le site officiel de l’équipe. « C’est définitivement un honneur. J’espère que nous pourrons continuer à jouer à un niveau élevé. »