Heure, chaîne et comment regarder les boucaniers contre les patriotes

Tom Brady rentre à la maison. Ce soir, les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les New England Patriots, et ce sera la première fois que Brady affrontera son ancienne équipe. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com et l’application NBC Sports.

Après avoir passé 20 saisons avec les Patriots, Brady a rejoint les Buccaneers en mars 2020. Et cela s’est avéré être une excellente décision pour le futur Temple de la renommée alors qu’il menait les Buccaneers à une victoire au Super Bowl. Et tandis que Brady a apprécié son séjour en Nouvelle-Angleterre, son objectif est d’obtenir une victoire puisque les Buccaneers viennent de perdre contre les Rams de Los Angeles.

“Je ne vais pas nécessairement me souvenir”, a déclaré Brady cette semaine. “Je ne pense pas que ce soit le moment pour ça. J’aurai beaucoup d’occasions de me remémorer ma carrière de footballeur – rien de tout cela, rien de ce que je tiens vraiment à faire en ce moment parce que je suis tellement dans l’instant . Je ne vais pas penser à 20 ans d’histoire. Je vais penser à une soirée de football, un match du dimanche soir après une défaite très difficile. ”

Les Patriots sont sur un départ 1-2 et ont un nouveau quart-arrière dans le mix – la recrue Mac Jones. En 2020, les Patriots ont terminé la saison avec une fiche de 7-9 et ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008. L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a été interrogé sur Brady cette semaine et a montré son appréciation pour le septuple champion du Super Bowl. Cependant, Belichick se concentre à 100% sur la victoire de Brady et des Buccaneers.

“Je ne vais pas revenir en arrière et ressasser tout cela”, a déclaré Belichick lorsqu’on lui a demandé si Brady voulait rester en Nouvelle-Angleterre. “Nous en avons parlé. Vraiment, je me concentre sur le jeu ici”, a déclaré Belichick. “Écoutez, j’ai tellement de respect et d’appréciation pour Tom et tout ce qu’il a fait ici, pour moi et pour notre équipe. Nous nous préparons juste à affronter Tampa cette semaine et nous allons rester concentrés là-dessus. ” Un autre aspect du jeu est Rob Gronkowski. L’ailier rapproché des Buccaneers a passé neuf saisons avec les Patriots et a remporté trois Super Bowls. Cependant, il ne jouera pas dans le match de ce soir en raison de côtes blessées.