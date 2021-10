Heure, chaîne et comment regarder les Broncos contre les Browns

La semaine 7 de la saison de la NFL est arrivée et elle est cruciale pour deux équipes de l’AFC. Les Broncos de Denver affronteront les Browns de Cleveland jeudi soir, et les deux équipes sont à 3-3. L’édition de la semaine 7 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Amazon Prime Video, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Après avoir remporté leurs trois premiers matchs de l’année, les Broncos ont perdu leurs trois derniers matchs avec deux défaites d’au moins deux points. Le quart-arrière Tdd Bridgewater a connu des difficultés au cours des trois derniers matchs, lançant quatre interceptions et enregistrant une note de passeur de 86,5 au cours de cette période. Au cours des trois premiers matchs, Bridgewater n’a lancé aucune interception et a enregistré une note de 120,7 passeurs.

Le secondeur des Broncos Von Miller est de retour avec l’équipe après avoir raté toute l’année 2020 en raison d’une blessure à la cheville. Jusqu’à présent cette saison, Miller a enregistré 4,5 sacs et est prêt à en obtenir quelques autres jeudi. « Je vais bien jouer dans ce match. Je vais faire un bon match. . . . Je ne sais pas contre qui je vais m’attaquer, mais je vais le tuer », a déclaré Miller à journalistes cette semaine.

Les Browns cherchent à rebondir après avoir perdu les deux derniers matchs. Cependant, ils vont devoir le faire sans le quart-arrière Baker Mayfield, qui souffre d’une blessure à l’épaule non-lanceuse. Le quart-arrière vétéran Case Keenum commencera à la place de Mayfield et est prêt à saisir l’opportunité.

« Même sur une courte semaine comme celle-ci, j’en ai fait beaucoup, donc je suis excité avec les gars là-bas », a déclaré Keenum. « Je sais que nous sommes incertains sur beaucoup de gars, qui va être là-bas, mais je suis construit pour ça. C’est ce que j’ai fait toute ma carrière, sans savoir si je vais commencer jusqu’au moment du match, ne pas savoir qui est avec moi, me présenter aux joueurs pendant que j’appelle une pièce, taper des trucs. » Keenum a rejoint les Browns l’an dernier après avoir passé une saison avec Washington. Il a également passé du temps avec les Broncos, les Minnesota Vikings, les St. Louis/Los Angeles Rams et les Houston Texans.