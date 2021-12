Heure, chaîne et comment regarder les chefs contre les chargeurs

C’est la semaine 15 de la saison 2021 de la NFL, et l’un des meilleurs matchs de la semaine a lieu ce soir. Les redoutables Chiefs de Kansas City affronteront les Chargers de Los Angeles pour la bataille pour la première place de l’AFC West. L’édition de la semaine 15 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Amazon Prime Video, Fox Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Chiefs (9-4) ont remporté leurs six derniers matchs après avoir été éliminés par les Titans du Tennesee au cours de la semaine 7. Le quart-arrière Patrick Mahomes a joué solidement dans la séquence de victoires, complétant 63% de ses passes avec 1 549 verges, neuf touchés et trois interceptions avec une note de passeur de 91,1. Mahomes et Chiefs sortent d’une performance dominante contre les Raiders de Las Vegas, les battant 48-9.

« Chaque fois que vous pouvez effectuer quatre ou cinq revirements dans un match, vous allez probablement sortir du bon côté du bâton là-bas », a déclaré l’entraîneur-chef des Cheifs, Andy Reid, sur le site officiel de l’équipe. « C’est très facile de faire un pas en arrière après avoir joué contre cette équipe il y a quatre semaines – il y a trois matchs – mais les gars ne l’ont pas fait. Ils savaient qu’il était urgent de le faire et ils ont fait un excellent travail avec ça. »

Les Chargers (8-5) ont remporté leurs deux derniers matchs, dont une victoire 37-21 contre les Giants de New York le week-end dernier. Ils abordent le match de ce soir avec beaucoup de confiance alors qu’ils ont battu les Chiefs plus tôt cette année. Le quart Justin Herbert est devenu l’un des meilleurs jeunes quarts de la NFL, complétant 67% de ses passes tout en lançant pour 3 822 verges, 30 touchés et 11 interceptions avec une note de 100,3 passeurs.

« Je pense que plus vous apprenez, plus vous réalisez que vous n’en savez pas autant que vous le pensez », a déclaré Herbert aux journalistes plus tôt ce mois-ci, sur le site officiel des Chargers. « Je pense que l’année dernière, vous découvrez en quelque sorte qu’il y a tellement plus dans le football que ce à quoi je m’attendais ; les défenses, la façon dont les secondeurs s’alignent, où les sécurités tournent et comment elles dissimulent les choses. Ce sont des choses que nous avons faites. Je n’ai pas vraiment eu le temps d’y consacrer l’année dernière, il s’agissait davantage d’apprendre l’attaque et de se préparer à jouer au football. Plus vous vous y plongez, plus il y en a. «