Heure, chaîne et comment regarder les chefs contre les corbeaux

Les fans de la NFL pourraient avoir un aperçu du match de championnat de l’AFC. La deuxième semaine de Sunday Night Football met en vedette le champion en titre de l’AFC, les Chiefs de Kansas City, face aux Ravens de Baltimore, qui ont atteint les séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NBC Sports et l’application Yahoo Sports.

Les Chiefs viennent de remporter une victoire par derrière contre les Browns de Cleveland dimanche dernier. Ils sont les favoris pour atteindre à nouveau le Super Bowl, grâce au quart-arrière Patrick Mahomes qui a lancé pour 337 verges et trois touchés lors de la victoire de la semaine dernière. Mahomes est actuellement considéré comme le meilleur joueur de la NFL, remportant le prix MVP en 2018 et le MVP du Super Bowl la saison suivante.

“C’était une chose où nous croyions les uns aux autres, mais chaque fois que vous croyez en l’attaque, la défense et les équipes spéciales, vous pouvez toujours gagner un match de football, et c’est ce que nous avons fait hier”, a déclaré Mahomes à The Drive sur 610 Sports La radio de Kansas City parle du match des Browns. “Vous voulez marquer et vous voulez marquer rapidement, mais en même temps, vous savez qu’il est difficile de rassembler ces disques de touché. Prenez-le un jeu à la fois et exécutez ce jeu, et réalisez que le prochain jeu est le jeu le plus important , alors vous avez cette mentalité que vous pouvez lentement couper dans cette avance.”

Le match de dimanche soir portera sur le quart-arrière des Mahomes et des Ravens Lamar Jackson, qui a été nommé MVP en 2019. En raison de ce que les deux quarts ont fait en peu de temps, Mahomes et Jackson sont considérés comme l’avenir de la ligue. Et bien que Jackson n’ait pas encore battu Mahomes dans sa carrière, il sait que le match de dimanche ne concerne pas les deux quarts.

“Il ne s’agit pas de moi et de Mahomes”, a déclaré Jackson, selon ESPN. “Pas à moi, probablement à tout le monde. Mais ce sont les Ravens contre les Chiefs de Kansas City.” Les Corbeaux doivent gagner pour éviter un départ 0-2. Lundi soir dernier, Baltimore a perdu contre les Raiders de Las Vegas en prolongation. Dans le match, Jackson a couru pour 86 verges tout en lançant pour 235 et un touché. Mais Jackson a également perdu deux échappés, dont un en prolongation, ce qui a conduit les Raiders à frapper le panier gagnant.