Heure, chaîne et comment regarder les corbeaux contre les dauphins

Nous sommes à mi-parcours de la saison 2021 de la NFL, et les courses éliminatoires se réchauffent. Les Ravens de Baltimore (6-2) sont à Miami ce soir pour affronter les Dolphins de Miami (2-7) pour la semaine 10 du Thursday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Amazon Prime, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Ravens viennent de remporter une victoire de 34-31 en prolongation contre les Vikings du Minnesota. Le quart-arrière Lamar Jackson a connu un match énorme pour les Ravens, lançant pour 266 verges et trois touchés tout en se précipitant pour 120 verges en 21 courses. Cette semaine, Jackson a parlé aux journalistes de l’équipe ayant des débuts de matchs lents cette année.

« Pour être honnête avec vous, je n’en ai aucune idée », a déclaré Jackson, selon le site officiel des Ravens. « Je dis juste que nous devons rester concentrés, et comme je dis toujours de prendre un jeu à la fois, en commençant le jeu de la même manière que nous le finissons. Ne pas commencer lentement et finir fort. » Les Ravens chercheront à prendre un bon départ contre une équipe des Dolphins en difficulté. Et le match de ce soir est spécial pour Jackson car il sera de retour chez lui dans le sud de la Floride.

« Nous avons des gars ici dans cette équipe du sud de la Floride – pas seulement moi-même », a déclaré Jackson. « Cela signifie beaucoup, car nous savons ce que nous avons affronté là-bas. Nous savons ce que nous avons vu, [and] nous savons comment c’est là-bas. Nous aimons enfiler d’où nous venons et laisser les autres gars et les petits enfants nous voir et leur donner envie de faire les mêmes choses que nous de manière positive. »

Les Ravens affrontent une équipe des Dolphins qui a perdu sept de ses huit derniers matchs. Cependant, l’équipe vient de remporter une victoire de 17-9 contre les Texans de Houston le week-end dernier. La défense a réussi à forcer quatre revirements, ce qui a conduit à la victoire. Cependant, les Dolphins ont également retourné le ballon cinq fois, et ils savent qu’ils ne peuvent pas s’en tirer ce soir.

« Je pense que nous venons de jouer 60 minutes de football aujourd’hui, donc que ce soit nous avons retourné le ballon, notre défense sort et nous aide », a déclaré l’ailier rapproché Mike Gesicki après le match de dimanche, selon ESPN. « Vous savez, nous avons en quelque sorte continué à pousser, à aller là-bas et à ne pas laisser celui-ci s’échapper.