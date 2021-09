Heure, chaîne et comment regarder les cowboys contre les boucaniers

in

La NFL est officiellement de retour. La saison 2021 débute ce soir avec les Buccaneers de Tampa Bay accueillant les Cowboys de Dallas, et ce sera le début de la quête des Buccaneers pour se répéter en tant que champions du Super Bowl. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il peut également être diffusé sur Peacock, l’application NBC Sports et l’application Yahoo Sports.

Les Buccanneers ont les outils pour gagner un autre Super Bowl et tout commence avec Tom Brady. Il entame sa deuxième année avec Tampa Bay, mais le joueur de 44 ans est dans la ligue depuis 22 saisons. En 2020, Brady a joué toute la saison avec un MCL déchiré au genou gauche et a toujours mené les Buccaneers à une victoire du Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City.

“C’est bien pour moi de sentir que je peux me déplacer librement”, a déclaré Brady cette semaine au Tampa Bay Times. “J’ai porté une genouillère pendant 13 ans. Juste ce petit peu de compression empêche un ischio-jambier de fonctionner correctement. Vous essayez de comprimer le genou pour le garder plus stable, mais vous comprimez également le quad. C’est la première fois que j’ai pu courir sans y penser. Je ne vais pas me transformer en Michael Vick là-bas, mais au moins je ne serai pas super limité. ”

Alors que les Buccaneers cherchent à défendre leur titre, les Cowboys cherchent à revenir dans le tableau des séries éliminatoires. La saison dernière, Dallas a subi un coup dur lorsque le quart-arrière Dak Prescott a été perdu pour la saison en raison d’une fracture ouverte et d’une luxation à la cheville droite. Les Cowboys ont terminé l’année avec une fiche de 6-10 en 2020, la première saison perdante de l’équipe depuis 2015.

L’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a récemment parlé aux journalistes des défis auxquels Brady est confronté. “Franchement, je pense que c’est génial pour nos jeunes joueurs de vivre cela dès le départ. Lorsque vous avez la chance de jouer contre un quart-arrière de championnat, les quarts de championnat sont différents. Ils vous posent un tout autre défi”, a déclaré McCarthy, par NFL.com. “Quand vous jouez contre les quarts du championnat, vous savez qu’ils seront toujours dans le match, ils vont toujours appuyer votre défense et ils vont certainement prendre en compte la fin du match.”