Heure, chaîne et comment regarder les cowboys contre les saints

Nous en sommes aux six dernières semaines de la saison 2021 de la NFL et la course aux éliminatoires de la NFC est très nuageuse. Deux équipes de la NFC cherchent à consolider leurs places en séries éliminatoires avec les Cowboys de Dallas affrontant les Saints de la Nouvelle-Orléans ce soir pour le Thursday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE sur Fox et NFL Network. Il sera également diffusé sur Amazon Prime, FoxSports.com, Fox Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Cowboys (7-4) sont bien placés pour décrocher une place en séries éliminatoires, mais ont besoin d’une victoire car ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Le jour de Thanksgiving, les Cowboys ont perdu contre les Raiders de Las Vegas en prolongation, mais ils sont toujours la seule équipe de la NFC East avec un record de victoires. Les Cowboys seront privés de leur entraîneur-chef car Mike McCarthy a été testé positif pour COVID-19 plus tôt cette semaine. Le coordonnateur défensif Dan Quinn sera l’entraîneur-chef de facto.

« Je pense que, naturellement, avec l’expérience de Dan, le drapeau de défi, les temps morts, la réunion des arbitres, il y a juste beaucoup de petites choses qui entrent en jeu », a déclaré McCarthy, selon ESPN. « Vous pourriez demander à quelqu’un de le faire sur une base hebdomadaire, mais nous allons le diffuser. Kellen a juste besoin de se concentrer sur l’attaque et d’appeler le jeu et de rester avec cela. John est également impliqué dans la gestion du jeu comme le sont la plupart des entraîneurs d’équipes spéciales. . Nous avons le réseau au sommet, donc c’est quelque chose qui ne changera pas. Le plus gros changement est donc d’avoir Dan sur le terrain et de s’assurer qu’il obtient les informations dont il a besoin pour prendre des décisions judicieuses. »

Les Saints (5-6) sont à la recherche d’une place en séries éliminatoires car ils sont à égalité avec l’équipe de Washington, les Vikings du Minnesota et les Falcons d’Atlanta pour la septième place. Comme les Cowboys, les Saints ont eu du mal à trouver des victoires ces derniers temps, perdant leurs quatre derniers matchs. L’offensive aura une étincelle ce soir alors que Taysom Hill devrait commencer au poste de quart-arrière. Hill a eu affaire à un fascia plantaire déchiré le 14 novembre.

« Je l’espère », a déclaré Hill, selon le site officiel des Saints. « Je pense que c’est un peu le point d’interrogation, où les trois dernières semaines ont vraiment été uniques pour nous en termes d’aller du dimanche au jeudi, puis un autre jeudi, où nous avons essayé de limiter les représentants et le temps sur le terrain, le temps passé debout et tout ça.