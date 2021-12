Heure, chaîne et comment regarder les dauphins contre les saints

La semaine 16 de la saison 2021 de la NFL se termine avec deux équipes qui se battent pour des places en séries éliminatoires. Les Dolphins de Miami affronteront les Saints de la Nouvelle-Orléans, et les deux équipes ont besoin d’une victoire pour avoir une chance d’atteindre les séries éliminatoires. L’édition de cette semaine de Monday Night Football débutera ce soir à 20 h 15 HE sur ESPN. Le jeu sera également diffusé sur ESPN.com, ESPN App, NFL App et Yahoo Sports App. Manningcast, qui met en vedette Peyton et Eli Manning, ne sera pas diffusé sur ESPN 2 cette semaine, mais sera de retour pour la finale de la saison de Monday Night Football la semaine prochaine.

Les Dolphins (7-7) ont énormément changé la donne en seconde partie de saison. Après avoir commencé la saison 1-7, Miami a remporté six matchs consécutifs et n’est plus qu’à un demi-match de la dernière place en séries éliminatoires de l’AFC détenue par les Ravens de Baltimore. L’une des raisons du récent succès des Dolphins est le quart-arrière Tua Tagovailoa qui effectue 70% de ses passes cette année. Lors de ses quatre derniers matchs sur cinq, l’ancien joueur de l’Alabama a obtenu une note de passeur d’au moins 104. Il a également complété au moins 81% de ses passes au cours des semaines 11 et 12.

« Je pense qu’une chose est sûre, c’est que nous y avons travaillé dans la pratique – notre communication avec le bruit de la foule », a déclaré Tagovailoa en jouant au Superdome des Saints, selon le site Web de l’équipe des Dolphins. « Nous comprenons que cela va être très hostile. Cela va être très bruyant. Nous comprenons que nous devons nous réunir, je dois faire communiquer les choses, que ce soit le personnel et nous devons accordons-nous le plus de temps possible pour que nous ayons beaucoup plus de marge d’erreur, de sorte que vous ne jouez pas toujours avec le chronomètre 5, 4, 3, 2, 1 coup. »

Les Saints (7-7) ont remporté leurs deux derniers matchs et ont remporté une énorme victoire de 9-0 contre Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers. Une victoire ce soir donnerait aux Saints une forte chance d’atteindre les séries éliminatoires car ils seraient à égalité avec les Eagles de Philadelphie pour la dernière place en séries éliminatoires de la NFC. Le défi pour les Saints est qu’ils seront privés des quarts Taysom Hill et Trevor Siemian, car ils figurent sur la liste de réserve/COVD-19. Cela signifie que la recrue QB Ian Book prendra le départ ce soir.

« Chaque jour, je le prends au jour le jour. Nous nous rapprochons évidemment de lundi soir, mais je ne vais pas jouer avec mon esprit et dire, peut-être (Taysom Hill et Trevor Siemian) revenir et commencer. À ce stade, j’ai l’intention de jouer », a déclaré Book cette semaine, selon le site officiel des Saints. « C’est ce que j’ai dû faire toute cette semaine pour me préparer. »