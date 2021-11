Heure, chaîne et comment regarder les géants contre les boucaniers

Tom Brady est de retour en action ce soir. Dans l’édition de la semaine 11 de Monday Night Football, les Giants de New York affronteront Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. Le match débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur ESPN 2 avec Peyton Manning et Eli Manning animant une émission alternative. Le jeu sera diffusé sur l’application NFL, l’application ESPN et l’application Yahoo Sports.

Les Buccanneers cherchent à se remettre sur la bonne voie après avoir perdu leurs deux derniers matchs. Tampa Bay a obtenu un laissez-passer lors de la semaine 9, alors il cherche sa première victoire en près d’un mois. Brady est le principal candidat pour remporter le prix MVP de la NFL 2021, mais a légèrement lutté lors des deux derniers matchs, lançant six touchés et quatre interceptions avec 97,5 notes de quart-arrière.

« Je pense que nous devons changer cela et je pense que gagner le football consiste à faire la bonne chose aussi souvent que possible », a déclaré Brady sur le site officiel de l’équipe. « Tout le monde est sur la même longueur d’onde, une excellente communication et fait le meilleur effort possible à chaque jeu. Les choses ne seront pas toujours parfaites, mais vous devez faire le moins d’erreurs possible. Je pense qu’il y a un une réelle urgence pour nous de bien faire les choses. »

Les Giants ont eu du mal à faire avancer les choses car ils ont une fiche de 3-6. Cependant, ils viennent de sortir d’une semaine de congé et d’une victoire 23-16 sur les Raiders de Las Vegas lors de la semaine 9. New York espère récupérer certains joueurs clés dans l’alignement, dont Saquon Barkley qui souffre d’une blessure à la cheville. Les Giants vont avoir besoin de toutes les mains sur le pont pour battre les Bucs dirigés par Brady.

« J’ai été avec lui pendant sept ans, chaque semaine est différente pour lui », a déclaré le coordinateur défensif des Giants, Patrick Graham, sur le site officiel de l’équipe. « Je ne connais personne de plus compétitif, de plus sérieux dans le jeu et, en plus de cela, c’est une personne formidable. Je veux dire, s’ils ont gagné par 20 touchés ou s’ils ont perdu, cela n’a pas d’importance. S’il est jouer aux Giants de New York lundi soir, c’est là qu’il se concentre et c’est la concentration laser. Si vous avez eu la chance d’être autour de lui, c’est la concentration laser, vraiment. Être autour de l’un des meilleurs à avoir jamais joué au jeu et juste voir cette concentration – je veux dire, je me souviens m’être entraînée contre lui – cela vous oblige simplement à élever votre niveau en tant qu’entraîneur parce qu’il en profitera.