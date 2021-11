Heure, chaîne et comment regarder les géants contre les chefs

La semaine 8 de la saison de la NFL se termine par un match intéressant. Les Giants de New York (2-5) cherchent à remettre les choses sur les rails contre les Chiefs de Kansas City (3-4), une équipe qui a également connu des difficultés. L’édition de ce soir de Monday Night Football débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur l’application ESPN, l’application NFL et l’application Yahoo Sports. Il y aura aussi Monday Night Football avec Peyton et Eli, qui sera diffusé sur ESPN 2.

Les Giants ont connu des difficultés toute la saison, mais viennent de remporter une victoire de 25-3 contre les Panthers de la Caroline. Le quart-arrière Daniel Jones a connu une solide sortie, complétant 23 des 33 pour 203 verges et un touché. Il a également couru pour 28 verges et a capté une passe pour 16 verges. Après le match, Jones a parlé de faire la saisie à une main.

« Oui, c’était un itinéraire assez peu athlétique pour sortir, alors il l’a proposé pour moi et j’ai juste essayé de le faire », a déclaré Jones, selon le site officiel de l’équipe. Bon jeu, bon design, quelque chose sur lequel nous avions travaillé toute la semaine. Bon lancer par (Wide Receiver) Dante (Pettis). »

Les Giants vont avoir les mains pleines contre une équipe de Chiefs désespérée. Ils ont déjà dépassé leur total de pertes de l’année dernière (14-2) et égalé leur total de pertes de 2018 et 2019. Les Chiefs n’ont pas encore remporté de matchs consécutifs cette saison et viennent de perdre 27-3 contre le Titans du Tennessee. Le quart-arrière des chefs Patrick Mahomes n’a pas été comme d’habitude, enregistrant une note de passeur de 97,9, ce qui est un creux en carrière pour lui. La défense est également en difficulté, allouant 29 points par match, ce qui la classe au 27e rang de la ligue.

« Nous sommes venus ici en essayant de tirer parti de l’élan que nous [built] la semaine dernière et nous ne l’avons pas fait », a déclaré Mahomes après la défaite contre les Titans, selon le site officiel de l’équipe. « Nous avons suffisamment de leaders dans cette équipe, nous devons trouver un moyen [to get better]. On entrera, on en parlera et on trouvera une solution. J’espère que nous le trouverons. C’est ce qui fait partie d’une grande équipe [is all about]. Il faut lutter contre l’adversité. Il y a eu des arcs-en-ciel et des fleurs ces dernières années, mais quand vous voulez construire quelque chose de substantiel et de grand, vous allez passer par [times] comme ça. »