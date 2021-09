Heure, chaîne et comment regarder les Jaguars contre les Bengals

La semaine 4 de la saison 2021 de la NFL est arrivée et les fans peuvent assister à l’un des matchs les plus intéressants de l’année. Les Jaguars de Jacksonville, dirigés par le quart recrue Trevor Lawrence, affronteront le quart-arrière de deuxième année Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati lors du Thursday Night Football. Le match débutera ce soir à 20 h 20 HE sur le réseau NFL. Il sera également diffusé sur l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Lawrence et Burrow étaient les deux meilleurs quarts universitaires en 2019. Les deux se sont battus lors du match de championnat des séries éliminatoires de football universitaire cette année-là, et ce sont Burrow et les Tigers de LSU qui ont eu le meilleur sur Lawrence et les Tigers de Clemson. De plus, les deux quarts étaient les choix n ° 1 au repêchage de la NFL, car Burrow a été sélectionné par les Bengals en 2020 et Lawrence a été sélectionné par les Jaguars cette année.

Mais pour Lawrence, les choses n’ont pas été faciles au début de sa carrière dans la NFL. Les Jaguars ont une fiche de 0-3 et Lawrence n’a complété que 54,2% de ses passes pour 669 verges, cinq touchés et sept interceptions. “J’ai l’impression que chaque semaine je m’améliore”, a déclaré Lawrence sur le site officiel de l’équipe. “Je sens vraiment le progrès. J’ai l’impression de le voir très bien. Je me sens bien là où je suis.”

Alors que Lawrence continue de s’adapter à la NFL, Burrow connaît un bon départ pour sa deuxième année avec les Bengals. Malgré les quatre interceptions en trois matchs, Burrow a complété 70,7% de ses passes pour 640 verges et sept touchés tout en menant les Bengals à une fiche de 2-1. Au cours de sa saison recrue, Burrow n’a remporté que deux matchs en 10 départs avant de perdre le reste de la saison en raison d’une blessure au LCA.

“Je m’attends à être meilleur”, a déclaré Burrow aux journalistes plus tôt ce mois-ci, selon Pro Football Talk. “J’ai mis beaucoup de travail cette intersaison que je suis ravi de montrer – ainsi que tous nos gars l’ont fait. Nous sommes une bien meilleure équipe de football qui a préparé la façon dont nous avons besoin et comprend comment gagner des matchs maintenant, je pense. Je suis donc ravi de mettre cela sur bande. ” Burrow a également déclaré: C’est excitant de rejouer au football. Je suis un joueur de football, pas seulement un quart-arrière. Et cela fait partie du jeu. Je suis excité de l’expérimenter.”