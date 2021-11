Heure, chaîne et comment regarder les jets contre les colts

La neuvième semaine de la saison 2021 de la NFL commence avec deux équipes qui doivent renverser la vapeur. Les Jets de New York (2-5) affronteront les Colts d’Indianapolis (3-5) dans une bataille de l’AFC ce soir. La semaine 9 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Amazon Prime Video, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Jets n’ont remporté que deux matchs, mais viennent de remporter une grosse victoire 34-31 contre les Bengals de Cincinnati. Le quart-arrière Mike White a commencé à la place de Zach Wilson blessé et a lancé pour 405 verges et trois touchés. Il a signé avec l’équipe en 2019 après avoir été repêché par les Cowboys de Dallas en 2018. Ce soir sera le deuxième départ en carrière de White.

« Zach était génial », a déclaré White sur le site officiel de l’équipe cette semaine. « Il a été le premier à m’accueillir en sortant du terrain. Il m’a fait un gros câlin. Il était plus excité que moi. Il m’a envoyé un texto pendant le match en sachant que je n’étais pas en mesure de répondre, puis il m’a envoyé un grand long texte de félicitations. Sa petite amie a même envoyé un texto à ma femme. C’est juste qui est Zach. Il est super authentique, aime le football et aime être avec l’équipe, et ça se voit, sur ou en dehors du terrain. »

Alors que les Jets ont remporté leur match 34-31 la semaine dernière, les Colts ont perdu contre les Titans par le même score. Le quart-arrière des Colts Carson Wentz a lancé trois touchés et deux interceptions dans la défaite tandis que le receveur large Michael Pittman a capté deux passes de touché. Bien qu’ils n’aient remporté que trois victoires, les Colts sont à la deuxième place de l’AFC Sud et à seulement deux matchs de la dernière place de joker en séries éliminatoires.

« Me battre contre ceux-là à la fin du match là-bas, c’est sûr », a déclaré Wentz aux journalistes après le match, selon NFL.com. L’une des interceptions lancées par Wentz est survenue au quatrième quart, ce qui a permis aux Titans de prendre une avance de 31-24. « Ils l’avaient assez bien couvert, évidemment », a déclaré Wentz. « Jeu terrible, jeu terrible. En tête-à-tête, essayant de trouver un moyen de se débarrasser du ballon et la prochaine chose que vous savez, je suis sur le point de tomber. Alors, ouais. Un que je veux vraiment revenir. Celui-là fait un peu mal. »