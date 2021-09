Heure, chaîne et comment regarder les ours contre les béliers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 2021 de la NFL est en cours, ce qui signifie que le Sunday Night Football est de retour. Pour terminer le premier dimanche complet d’action de la NFL, les Bears de Chicago affronteront les Rams de Los Angeles au nouveau SoFi Stadium. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, l’application NBC Sports Sports et l’application Yahoo Sports.

Les deux équipes cherchent à faire une course au Super Bowl. L’année dernière, les Bears ont atteint les séries éliminatoires mais ont perdu contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la ronde des jokers. Cela a conduit les Bears à changer de quart-arrière, en signant Andy Dalton et en repêchant Justin Fields au premier tour du repêchage de la NFL de cette année. Les fans veulent que Fields commence tout de suite, mais les Bears affronteront le vétéran Dalton dimanche.

“C’est la pire chose que vous puissiez faire est de regarder par-dessus votre épaule. Je pense que c’est la compréhension qui est la clé”, a déclaré Dalton à WGN 9 à Chicago. “Éteindre les choses sur lesquelles vous n’avez pas besoin de vous concentrer. Savoir où vous devez mettre votre temps et vos efforts et tout ce genre de choses. Je pense que c’est là où je suis. Vous ne vous inquiétez pas de toutes les autres choses .”

Il n’y a pas de compétition de quart-arrière avec les Rams puisque l’équipe a échangé Jared Goff contre Matthew Stafford plus tôt cette année. Stafford cherche à donner un coup de pouce à l’offensive après avoir terminé la saison 2020 23e dans la NFL en marquant (23,3 points par match). Les Rams ont atteint les séries éliminatoires la saison dernière, s’inclinant face aux Packers de Green Bay en ronde divisionnaire.

“J’adore faire ça”, a déclaré Stafford, selon l’Associated Press. “Un tas de changements différents pour moi aussi cette intersaison. J’ai combattu à travers un tas de choses. J’ai déplacé ma famille à travers le pays. Je veux aller jouer au football et le faire avec un groupe de gars que j’ai, dans un court période de temps, grandi jusqu’à l’amour et le respect absolus. … Je suis juste excité d’aller là-bas avec ces gars en équipe et de voir ce que nous avons. ” On peut soutenir que le meilleur joueur sur le terrain sera le joueur de ligne défensive des Rams Aaron Donald. Il a remporté son troisième prix du joueur défensif de l’année la saison dernière, après avoir enregistré 45 plaqués, 14 plaqués pour des pertes, 13,5 sacs et quatre échappés forcés.