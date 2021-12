Heure, chaîne et comment regarder les ours contre les packers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay s’affronteront pour la deuxième fois cette saison ce soir. Les Packers ont remporté le premier match plus tôt cette année et ont maintenant une chance de décrocher une place en séries éliminatoires du Sunday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, NBC App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Bears (4-8) ont subi une défaite de 33-22 contre les Cardinals de l’Arizona la semaine dernière et ont besoin d’une victoire ce soir pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Les fans des Bears ont appelé Nagy toute l’année pour le jeu de l’équipe et sa gestion de la situation du quart-arrière. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Nagy allait être renvoyé après le match de Thanksgiving contre les Lions de Détroit, un match que les Bears ont gagné.

« Je me concentre sur ces joueurs et sur Detroit, et c’est tout », a déclaré Nagy avant le match, selon ESPN. « C’est mon travail en tant qu’entraîneur-chef et leader, c’est de le faire. Ces joueurs ont été incroyables. Ils ont été formidables. Vous avez ce revirement rapide après une défaite comme [Sunday’s to the Baltimore Ravens], et maintenant voilà. La seule chose que nous puissions faire est de nous concentrer sur le présent et de faire tout ce que nous pouvons. Jeudi va arriver rapidement. »

Les Packers (9-3) ont une chance de décrocher une place en séries éliminatoires ce soir s’ils gagnent et que les Saints de la Nouvelle-Orléans et les 49ers de San Francisco perdent aujourd’hui. Ils feront également un pas de plus vers la victoire de la NFC North en s’éloignant des Vikings du Minnesota. La seule chose à surveiller pour le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers alors qu’il souffre d’une blessure à l’orteil. Selon ESPN, la blessure devrait durer jusqu’à la fin de la saison.

« Je dois voir comment il réagit dimanche quand je reviendrai et jouerai », a déclaré Rodgers mercredi. « Mais c’était vraiment, vraiment positif, le temps de guérir et de ne rien faire pour l’instant pendant 10 jours. Cela a été vraiment, vraiment utile. Nous espérons donc pouvoir passer de l’autre côté. » Les Packers occupent également la deuxième place du classement de la conférence et un match derrière les Cardinals de l’Arizona pour la tête de série no 1.