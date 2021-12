Heure, chaîne et comment regarder les patriotes contre les factures

L’un des meilleurs matchs de football du lundi soir de la saison a lieu ce soir. Les New England Patriots, qui ont la tête de série no 1 dans l’AFC, se battront contre les Bills de Buffalo pour la première place de l’AFC Est. Le match débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur ESPN 2 avec Peyton et Eli Manning hébergeant leur Manningcast. Les fans peuvent diffuser le jeu sur ESPN.com, l’application ESPN, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Ne regardez pas maintenant, mais les Patriots (8-4) sont l’équipe la plus en vue de la NFL car ils ont remporté leurs six derniers matchs. Le quart recrue Mac Jones a été une main ferme tout au long de la saison, complétant 70 % de ses passes pour 2 850 verges, 16 touchés et huit interceptions. La défensive a également été solide pour les Patriots, n’accordant que 26 points lors des quatre derniers matchs. Le secondeur Matthew Judon connaît une saison de type All-Pro, enregistrant 12 plaqués pour des pertes et 11,5 sacs.

« Je pense que les gens qui aiment le football veulent avoir la chance de jouer dans des matchs comme ceux-ci », a déclaré Jones aux journalistes la semaine dernière, sur le site officiel des Patriots. « Je sais que tous les gars des deux équipes veulent jouer dans des matchs comme celui-ci. Ce sera une expérience formidable. Je sais qu’ils ont un tas de grands fans, et c’est le football, donc vous devez juste y aller et jouez au jeu auquel nous jouons tous depuis que nous sommes petits. »

Les Bills (7-4) ont connu des hauts et des bas ces derniers temps, mais ils ont remporté une victoire de 31-6 sur les Saints de la Nouvelle-Orléans le soir de Thanksgiving. Ils cherchent à s’appuyer sur ce qu’ils ont fait l’année dernière, qui était d’atteindre le match de championnat de l’AFC. Les joueurs des Bills savent qu’ils ont une tâche difficile devant eux, mais pensent que les revirements seront la clé pour eux de gagner ce soir.

« Ces gars sur le côté défensif, ils sont payés aussi, et évidemment nous voulons nous assurer que nous sommes intelligents avec le football », a déclaré le quart-arrière des Bills Josh Allen jeudi après l’entraînement, selon le site officiel des Bills. « Je veux en prendre soin et ne pas le mettre en danger dans les airs ou au sol d’ailleurs. … Nous comprenons que c’est l’une des choses que l’entraîneur McDermott nous prêche toujours et nous devons faire un meilleur travail avec ça . »