Heure, chaîne et comment regarder les Raiders contre les Chargers

Le dernier match de la semaine 4 de la saison de la NFL mettra en vedette deux équipes de l’AFC West qui connaissent un bon départ. Monday Night Football, c’est ce soir, et les Raiders de Las Vegas affronteront les Chargers de Los Angels. Le match débutera à 20 h 15 HE et sera diffusé sur ESPN. Il sera également diffusé sur l’application ESPN et l’application Yahoo Sports.

Les Raiders sont l’une des deux seules équipes qui sont toujours invaincues dans la NFL. Une grande raison de leur succès est le quart-arrière Derek Carr qui a récemment été nommé joueur du mois de l’AFC pour septembre. Au cours des trois premiers matchs de l’année, Carr a lancé pour 1 203 verges, six touchés et deux interceptions et a mené les Raiders à leur meilleur départ depuis 2002.

En parlant aux journalistes la semaine dernière, Carr a expliqué comment les Raiders auront l’avantage sur le terrain ce soir malgré le fait qu’ils soient l’équipe sur la route. “Dans mon passé, avant de jouer à SoFi l’année dernière sans fans, que ce soit à Los Angeles dans ce stade de football ou à Qualcomm à San Diego, c’était un autre match à domicile”, a déclaré Carr à propos des Chargers, selon Heavy.com . “Vous l’avez toujours considéré comme un autre match à domicile et ce n’était pas un manque de respect, c’est juste un fait. La façon dont vous vous entraînez, la façon dont vous vous rencontrez, c’était comme un match à domicile. Et je m’attends à ce que Raider Nation prenne en charge la majorité des le stade à nouveau, ils le font habituellement à mon époque. Avant que je sois ici, c’est ce dont tout le monde parlait. “

Les Chargers n’ont peut-être pas la forte base de fans comme les Raiders, mais c’est une équipe qui n’a aucun problème à vaincre les Raiders et à leur infliger leur première défaite de la saison. Le week-end dernier, les Chargers ont battu les Chiefs de Kansas City, 30-24. Le quart Justin Herbert a lancé pour 281 verges et quatre touchés dans la victoire, et comme Carr, Herbert a lancé pour six touchés lors des trois premiers matchs de l’équipe.

Le quart-arrière est un grand joueur”, a déclaré l’entraîneur des Raiders Gruden lors de sa conférence de presse la semaine dernière en parlant d’Herbert, selon 247Sports. “Il est vraiment quelque chose d’autre à surveiller. Il peut lancer, il peut courir. Il est intelligent. Il prend de bonnes décisions. Et ils ont un schéma créatif. Ce sera donc un défi pour nous, sans aucun doute, un défi de grande envergure.”