Heure, chaîne et comment regarder les saints contre les boucaniers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La NFL est dans la phase finale de la saison régulière, ce qui signifie que certaines équipes sont actuellement en mode éliminatoires. Les Saints de la Nouvelle-Orléans sont l’une de ces équipes qui doivent finir en force pour se qualifier pour les séries éliminatoires et cela joue ce soir alors qu’ils affrontent Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. L’édition de la semaine 15 de Sunday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, NBC Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Saints (6-7) sont à égalité avec l’équipe de football de Washington pour la dernière place en séries éliminatoires. Mais l’équipe est également à égalité avec les Eagles de Philadelphie, les Vikings du Minnesota et les Falcons d’Atlanta, ce qui signifie qu’une défaite ce soir nuirait à leurs espoirs en séries éliminatoires. Ils cherchent à maintenir leur élan après avoir remporté une victoire de 30-9 contre les Jets de New York la semaine dernière. Ils ont été menés par le sourire d’Alvin Kamara qui s’est précipité sur 120 verges et un touché. Le quart-arrière Taysom Hill a récolté 73 verges au sol et deux verges au sol dans la victoire. Les Saints seront confrontés à un gros problème car ils seront sans leur entraîneur-chef Sean Payton qui a été testé positif pour COVID-19. Le coordonnateur défensif Dennis Allen remplacera l’entraîneur-chef pour le match de ce soir.

« Sean est notre chef et c’est le gars qui dirige le spectacle ici », a déclaré Allen aux journalistes cette semaine, selon le site officiel des Saints. « Donc, ce sera très différent. Ce sera un gros défi sans qu’il soit là (à Tampa Bay). Mais le vrai problème, c’est qu’il nous a tous préparés à la façon dont nous devons jouer le jeu. Nous savons ce qu’on attend de nous. Chacun d’entre nous, chaque entraîneur, joueur et membre du staff sait ce qu’on attend de nous. »

Les Buccaneers (10-3) peuvent remporter la NFC Sud s’ils battent les Saints ce soir. Ils jouent leur meilleur football en ce moment car ils ont remporté leurs quatre derniers matchs. Et lors de ces quatre matchs, les Buccaneers ont marqué au moins 30 points. Ils viennent de remporter une victoire de 33-27 en prolongation contre les Bills de Buffalo où Brady a lancé la passe de touché gagnante.

« C’est juste une grande équipe, donc à la fin de la journée, vous devez bien jouer pour battre de grandes équipes », a déclaré Brady aux journalistes à propos des Saints cette semaine, selon le site officiel des Buccaneers. « Ils ont un front formidable et puissant, ils jouent ensemble depuis longtemps, c’est l’une des meilleures défenses de la ligue. [Defensive Coordinator] Dennis Allen fait un excellent travail en préparant ces gars. Ils sont juste une défense très fondamentalement solide, ils vous font gagner. »