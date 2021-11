Heure, chaîne et comment regarder les Seahawks contre l’équipe de football de Washington

La 12e semaine de la saison 2021 de la NFL se termine ce soir avec les Seahawks de Seattle qui affrontent l’équipe de football de Washington le Monday Night Football. Les deux équipes ont eu du mal à faire bouger les choses tout au long de la saison, mais croyez-le ou non, elles sont à la recherche d’une qualification pour les séries éliminatoires. Le match de ce soir débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. Il sera également diffusé sur l’application ESPN, l’application NFL et l’application Yahoo Sports. Peyton Manning et Eli Manning ne seront pas sur ESPN 2 ce soir pour Manningcast.

Les Seahawks (3-7) viennent de perdre 23-13 contre les Cardinals de l’Arizona et ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Le quart-arrière Russell Wilson est revenu dans l’équipe plus tôt ce mois-ci après avoir raté près d’un mois d’action en raison d’une blessure au doigt. Mais le champion du Super Bowl n’a pas été en mesure de faire avancer les choses au cours des deux dernières semaines, complétant seulement 51,5% pour cent de ses passes avec zéro touché et deux interceptions pour accompagner une note de 55,6 quart-arrière.

« Je pensais que nous aurions pu jouer un peu plus fort », a déclaré Wilson après la défaite contre les Cardinals, selon le site officiel des Seahawks. « Je pense que pour moi, le standard est toujours élevé. Le standard est toujours de trouver un moyen de gagner. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Je pense que l’une des choses que nous avons bien faites a été de prendre le tempo et de très bien déplacer le ballon. Nous avons parcouru le terrain avant la mi-temps, et vers la fin du match, nous avons très bien réagi avec cela, et je pense que nous devons trouver comment exploiter cela un peu plus peut-être et ensuite, comme nous le faisons. , je pense aussi rester en confiance. »

Washington (4-6) a remporté ses deux derniers matchs, bouleversant les Buccaneers de Tampa Bay et dépassant les Panthers de la Caroline. Le quart-arrière Taylor Heinicke a joué un grand rôle dans le récent succès de l’équipe, marquant quatre touchés et affichant une cote de quart-arrière de 127.

« C’est le point culminant de beaucoup de choses, mais j’ai mieux joué en allant là-bas et en m’amusant, en étant moi-même », a déclaré Heinicke, selon ESPN, « et j’ai laissé ma personnalité ressortir et cela déteint sur d’autres gars. »