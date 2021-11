Heure, chaîne et comment regarder les Steelers contre les Chargers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Il ne reste que sept semaines avant la fin de la saison régulière de la NFL, et le match de ce soir est important pour le classement des éliminatoires de l’AFC. Les Steelers de Pittsburgh affronteront les Chargers de Los Angeles dans l’édition de la semaine 11 du Sunday Night Football. Le match débutera à 20 h 20 HE et sera diffusé sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Steelers ont une fiche de 5-3-1 sur l’année et viennent de sortir d’un match nul 16-16 contre les Lions de Detroit. La semaine dernière, les Steelers jouaient sans le quart-arrière Ben Roethlisberger qui figurait sur la liste de réserve/COVID-19. Il sera de retour avec l’équipe ce soir puisqu’il a été intégré à l’alignement de 53 joueurs de l’équipe samedi.

« Je lui ai parlé tous les jours », a déclaré jeudi le coordinateur offensif des Steelers Matt Canada, selon ESPN. « Parlé du plan, parlé de ce que nous pensons. De toute évidence, il a également rencontré Sully tous les jours et est passé en revue les détails de ces choses. Il se prépare comme s’il allait être là et être prêt à partir. C’est presque exactement comme l’année dernière. Ce ne sont que des réunions Zoom. Nous nous sommes tous entraînés à cela. Il est très engagé, regarde les entraînements et sait ce qui se passe. «

Les Chargers ont une fiche de 5-4 cette année et viennent de subir une défaite de 27-20 contre les Vikings du Minnesota. Ils sont actuellement à la septième place du classement de l’AFC, donc une victoire ce soir serait énorme pour qu’ils puissent repousser des équipes comme les Las Vegas Raiders, les Bengals de Cincinnati, les Colts d’Indianapolis et les Browns de Cleveland pour la dernière place des séries éliminatoires. Mais l’un des défis pour les Chargers ce soir est de préparer deux quarts, Roethlisberger sera actif, mais avec lui qui ne s’entraîne pas cette semaine, Mason Rudolph pourrait commencer.

« Vous devez vous préparer pour les deux styles », a déclaré l’entraîneur-chef des Chargers Brandon Staley, sur le site officiel de l’équipe. « J’ai l’impression que vous avez une idée précise de la façon dont ils jouent avec Mason parce que vous avez la semaine dernière à revoir, puis l’année dernière quand il était dans le jeu – vous avez un film de lui jouant dans des jeux. Ensuite, vous pouvez certainement regarder lui en pré-saison, juste pour avoir une idée si cette attaque est vraiment en train de changer pour lui. Ce sont des joueurs du même style. Mason est un gars de grande stature. Il a un très bon bras, a assez de mobilité, comme Ben. Je pense que nous avons un bon plan pour les deux gars. Nous allons devoir nous préparer de cette façon. »