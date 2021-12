Heure, chaîne et comment regarder les Steelers contre les Vikings

Croyez-le ou non, c’est la semaine 14 de la saison de la NFL, ce qui signifie que les séries éliminatoires ont commencé officieusement pour certaines équipes. Le match de ce soir entre les Steelers de Pittsburgh et les Vikings du Minnesota aura une impression de séries éliminatoires, car les deux équipes ont besoin d’une victoire pour rester dans la course éliminatoire. L’édition de la semaine 14 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur Fox et le réseau NFL. Il sera également diffusé sur Amazon Prime, Fox Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Steelers (6-5-1) ne sont qu’à un demi-match de la dernière place en séries éliminatoires de l’AFC. Après avoir connu une séquence de trois matchs consécutifs sans victoire, les Steelers ont remporté une énorme victoire dimanche dernier. dépasser les Ravens de Baltimore 20-19. Les Steelers savent qu’il n’y a pas de place à l’erreur puisqu’il ne reste que des semaines dans la saison 2021 après cette semaine.

« Nous n’arrêtons pas de dire quand je vous parle à tous chaque semaine, c’est un must », a déclaré le quart-arrière Ben Roethlisberger, selon le site officiel des Steelers. « Quand vous arrivez en séries éliminatoires, c’est une victoire incontournable. À cause du trou ou de tout ce que vous voulez dire dans lequel nous nous sommes en quelque sorte creusés, même si nous ne sommes pas vraiment dans le trou à cause de la façon dont l’AFC c’est-à-dire que nous sommes toujours derrière certaines équipes et que nous devons travailler. »

Tout comme les Steelers, les Vikings (5-7) sont à l’extérieur lorsqu’il s’agit des séries éliminatoires. Cependant, ils ne sont qu’à un match de la dernière place des séries éliminatoires de la NFC, et ils pourraient récupérer un joueur clé. Selon ESPN, le porteur de ballon Dalvin Cook devrait jouer 11 jours après s’être luxé l’épaule gauche. Jusqu’à présent cette saison, Cook a accumulé 773 verges et quatre touchés tout en captant 27 passes. Les Vikings auront besoin de toute l’aide possible parce que l’entraîneur-chef Mike Zimmer pourrait être congédié si les choses ne s’améliorent pas.

« Je ressens de la pression chaque année », a déclaré Zimmer au Star Tribune en août. « Donc, je ne considère pas les choses comme si j’entraînais pour mon travail. J’ai toujours eu l’impression que je vais publier mon CV sur le terrain, tout comme les joueurs. Et si les gens ne pensent pas que je Je suis assez bon pour le faire, qu’il en soit ainsi. Quelqu’un le fait… donc je ne m’inquiète pas vraiment de tout ça. »