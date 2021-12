Heure, chaîne et comment regarder les Vikings contre les ours

L’édition de la semaine 15 de Monday Night Football présente deux équipes qui cherchent à terminer la saison en force pour différentes raisons. Les Vikings du Minnesota affronteront les Bears de Chicago dans une bataille NFC North. Le match débutera à 20 h 15 HE sur ESPN. L’émission Peyton et Eli Manning ne sera pas diffusée sur ESPN 2 cette semaine car le duo est éteint. Vikings vs. Bears sera également diffusé sur ESPN.com, l’application ESPN, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Le Minnesota (6-7) est en mode éliminatoire. Avec quatre matchs à jouer, les Vikings doivent probablement gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019. Si les Vikings manquent les séries éliminatoires, son possible entraîneur-chef Mike Zimmer pourrait être licencié puisqu’il est avec l’équipe depuis 2014 et n’a jamais mené les Vikings aux séries éliminatoires au cours des saisons consécutives.

« Tout dépend de nous à la fin de la journée. Nous ne devrions pas nous retrouver dans cette situation », a déclaré le receveur large des Vikings Justin Jefferson, selon le site officiel de l’équipe. « Tous ces matchs serrés que nous avons perdus et que nous aurions dû gagner, donc toutes ces choses, nous ne devrions pas être dans cette position. Tout ce que nous pouvons faire, c’est sortir et gagner les matchs qui nous restent. »

À ce stade de la saison, les Bears (4-9) cherchent à terminer la saison 2021 en force et à construire pour 2022. Les Bears pourraient chercher un nouvel entraîneur-chef et directeur général une fois cette saison terminée, mais le poste de QB est défini. avec Justin Fields. En 11 matchs avec neuf départs, Fields a complété 57% de ses passes tout en lançant pour 1 585 verges, six touchés et 10 interceptions. Il a également couru pour 385 verges et deux scores. Bien que Fields ne publie pas de chiffres époustouflants, il sait ce qui doit arriver pour être un joueur d’élite.

« C’est l’une des choses les plus difficiles », a déclaré Fields par ESPN, « [that] quand vous perdez, il y a tellement de gens qui disent ceci et cela. Mais vous devez regarder les points positifs et simplement construire sur cela et savoir que cela ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut continuer à construire. Ça va être dur, mais il faut juste trouver le positif. »