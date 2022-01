Heure, chaîne et comment regarder les Vikings contre les Packers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le premier match de la NFL dimanche soir de 2022 a lieu au Lambeau Field alors que les Vikings du Minnesota affrontent les Packers de Green Bay. C’est un gros match pour les deux équipes, car elles cherchent à consolider leur place en séries éliminatoires. La semaine 17 de Sunday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, NBC Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Les Vikings (7-8) ont un match de retard sur les Eagles de Philadelphie pour la dernière place de joker en séries éliminatoires. Ils ont connu des hauts et des bas toute l’année, mais le quart-arrière Kirk Cousins ​​a réussi une solide saison, avec 3 971 verges, 30 touchés et seulement sept interceptions. Les cousins ​​ne joueront cependant pas dans le match de ce soir, car il a été testé positif pour COVID-19. Cela signifie que Sean Mannion prendra le départ au QB ce soir.

« Nous détestons voir cela arriver à Kirk, mais il a fait beaucoup de grandes choses pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef des Vikings, Mike Zimmer, cette semaine, sur le site officiel de l’équipe. « Sean est un très bon joueur de football, et nous nous attendons à ce qu’il sorte et joue très bien. » Zimmer a également déclaré : « Nous savions que Sean revenait, et Sean est extrêmement brillant, il étudie comme un fou, c’est un grand compétiteur. Il a investi son temps, il a mérité cette opportunité, et je pense qu’il s’en sortira très bien. »

Les Packers (12-3) ont déjà remporté la NFC North mais cherchent à obtenir la tête de série n ° 1 et un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs et le quart-arrière Aaron Rodgers a été la clé de leur succès. Au cours des quatre derniers matchs, Rodgers a complété 70,8% de ses passes pour 1 118 verges, 12 touchés et aucune interception avec une cote de 119,9 passeurs. Il présente de solides arguments pour remporter le prix MVP pour la quatrième fois de sa carrière. Mais cela pourrait-il être la dernière saison de Rodgers à Green Bay ?

« Je n’exclurais pas cela », a déclaré Rodgers aux journalistes cette semaine. « Je pense que je profite juste de cette saison pour cette saison. Je pense que jouer l’année prochaine sera certainement dans le processus de réflexion. L’une des choses, vouloir ne pas être un clochard à la sortie et toujours pouvoir jouer , je pense, est important pour moi. »