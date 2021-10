Heure, chaîne et comment regarder, Packers vs Cardinals

L’un des plus gros matchs de la saison 2021 de la NFL se déroule ce soir. Les Packers de Green Bay (6-1) affronteront les Cardinals de l’Arizona (7-0) pour la première place de la NFC. La semaine 8 de Thursday Night Football débutera à 20 h 20 HE sur le réseau NFL et Fox. Il sera également diffusé sur Amazon Prime Video, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Packers ont remporté leurs six derniers matchs après avoir perdu le premier match de la saison contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et tandis que le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers a joué à un niveau élevé, l’offensive sera en désavantage numérique car les trois meilleurs récepteurs de l’équipe seront probablement inactifs. Davante Adams manquera le match après avoir été testé positif pour COVID-19. Allen Lazard a également été placé sur la liste COVID-19 et Marquez Valdes-Scantling est aux prises avec une blessure aux ischio-jambiers.

« Il y a un petit facteur de choc, bien sûr, quand c’est Davante mais nous l’avons traité l’année dernière », a déclaré Rodgers à propos du placement d’Adams sur la liste COVID, selon NFL.com. « Nous sommes peut-être un peu plus sains que certaines des autres équipes dans la mesure où nous n’avons pas autant de cas, mais il y a eu des cas ici et nous les avons traités. Mais quand j’ai entendu (Adams’ No.) 17, J’espérais que ce serait l’un de ces faux positifs à coup sûr. »

Les Packers affrontent une équipe des Cardinals qui totalise en moyenne 32 points par match tout en n’allouant que 16,3 points par match. Le quart-arrière Kyler Murray connaît une saison de type MVP, lançant pour 2 002 verges, 17 touchés et seulement cinq interceptions avec une note de passeur de 116,8. Les secondeurs extérieurs Chandler Jones et Markus Golden totalisent 11 sacs et huit plaqués pour des pertes.

« Je ne le fais pas trop », a déclaré Murray en parlant du match contre Rodgers et les Packers, selon le site officiel de l’équipe. « C’est un match aux heures de grande écoute à la télévision, mais c’est un autre match pour moi. Je dois y aller et exécuter, et si je ne le fais pas, nous connaissons le résultat final. Il est probablement mon quart-arrière préféré à regarder », a ajouté Murray. « La façon dont il joue le jeu, son butin, ce qu’il a fait dans sa carrière – je l’admire beaucoup. Je pourrai probablement le rencontrer, ce qui est plutôt cool. Alors, j’ai hâte. »