Heure, chaîne et comment regarder Seahawks contre Rams et Washington contre Eagles

Les fans de la NFL obtiennent du football supplémentaire ce soir. Il y aura deux matchs joués car ils ont été reprogrammés le week-end dernier. Les deux matchs – Seattle Seahawks contre Los Angles Rams et Washington Football Team contre Philadelphia Eagles – débuteront à 19 h HE et seront diffusés sur Fox. La moitié du pays opposera les Seahawks aux Rams, et l’autre moitié obtiendra Washington contre les Eagles. Les fans qui ont NFL Sunday Ticket pourront regarder les deux matchs, comme mentionné par 506 Sports.

Les Seahawks (5-8) et les Rams (9-4) se battent pour une place en séries éliminatoires avec seulement quelques semaines à jouer en saison régulière. Bien que les Seahawks ne gagneront pas la NFC West, ils sont toujours dans la course pour atteindre les séries éliminatoires. Mais pour que cela se produise, Russell Wilson et sa compagnie devront gagner leurs quatre prochains matchs pour être dans le mix. Les Rams feront probablement les séries éliminatoires, mais doivent continuer à gagner pour remporter la NFC West. Ils sont à un match des Cardinals de l’Arizona pour la tête de la division.

Voici la carte télévisée des matchs de la NFL reprogrammés de mardi soir. Les deux matchs sont à 18h00 CT sur FOX.

(Carte avec l’aimable autorisation de 506 Sports).

On a demandé à l’entraîneur des Rams Sean McVay comment il gérerait les choses avec une semaine courte alors que les Rams affronteront les Vikings dimanche et traiteront avec plusieurs joueurs de la liste de réserve/COVID-19. « Je vais le traiter comme entre un jeudi et un lundi soir parce que ce serait techniquement comme jouer un vendredi. Donc pas aussi courte que ce que serait un jeudi », a-t-il déclaré, selon Rams Wire . « Ce sont des choses pour lesquelles nous sommes bien équipés pour le faire en fin de saison, en particulier. C’est une véritable prime sur les informations au-dessus du cou et sur la maximisation des passages et des choses comme ça. »

Washington (6-7) et les Eagles (6-7) sont également dans la course aux séries éliminatoires. La semaine dernière, Washington est tombé aux mains des Cowboys de Dallas après que leur retour au quatrième trimestre ait échoué. Les Eagles étaient absents la semaine dernière après avoir battu les Jets de New York lors de la semaine 13. Une victoire ce soir pour l’une ou l’autre équipe les mettrait dans le mix pour les séries éliminatoires avec seulement trois semaines à jouer.

« Décembre est tellement important pour moi », a déclaré jeudi le joueur de ligne défensive des Eagles Fletcher Cox au complexe NovaCare, sur le site officiel de l’équipe. « J’ai essayé de souligner à beaucoup de gars dans la salle, à l’équipe, à quel point le mois de décembre est important. Quoi qu’il se soit passé plus tôt dans la saison, je pense que les gens l’oublient, mais vous entrez en décembre en sachant à quel point c’est le cas. Surtout pour cette équipe, sachant à quel point c’est important, vous devez continuer à le souligner. «