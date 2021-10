Heure, chaîne et comment regarder Seahawks contre Steelers

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La semaine 6 de Sunday Night Football présente deux équipes qui devraient être en meilleure position à ce stade de la saison de la NFL. Les Seahawks de Seattle affronteront les Steelers de Pittsburgh, et les deux équipes entrent dans le match avec des records de défaite. Sunday Night Football est diffusé ce soir à 20 h 20 HE sur NBC. Le jeu sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NBC Sports et l’application Yahoo Sports.

Les Seahawks ont une fiche de 2-3 sur l’année, et les choses pourraient empirer rapidement. Le quart-arrière vedette Russell Wilson est absent pendant au moins quatre semaines en raison d’une blessure au doigt, et ce sera la première fois de sa carrière dans la NFL qu’il sera mis à l’écart pendant la saison régulière. Les Seahawks vont avec le quart-arrière vétéran Geno Smith comme partant jusqu’à ce que Wilson soit prêt à revenir.

« Cela signifie tout, mais il ne s’agit pas de moi, il s’agit de l’équipe », a déclaré Smith à propos de ce tir, selon le site officiel de l’équipe. « Aller là-bas ensemble en tant qu’unité, l’attaque, la défense, les équipes spéciales, le personnel d’entraîneurs, le front office et tout le monde. Il s’agit de faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Il ne s’agit pas du tout de moi. Évidemment, c’est une excellente opportunité mais mon état d’esprit est concentré sur la victoire et sur ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Les Steelers n’ont pas à s’inquiéter de la santé de leur quart partant pour le moment, mais Ben Roethlisberger n’a pas eu le départ qu’il envisageait. Après avoir remporté le premier match de la saison contre les Bills de Buffalo, les Steelers ont perdu les trois matchs suivants et Roethlisberger a lancé trois passes de touché et quatre interceptions au cours de cette période. Cependant, Roethlisberger est revenu sur la bonne voie la semaine dernière, lançant pour 252 verges et deux touchés lors de la victoire 27-19 des Steelers contre les Broncos de Denver.

« Le gros problème avec Ben est sa capacité à créer après le jeu normal, pas dans le mouvement classique autour du brouillage mais dans ses mouvements subtils », a déclaré vendredi l’entraîneur-chef des Seahawks Pete Carroll, par Clutch Points. « Sa capacité à se débarrasser de la précipitation. Il a les lancers et tout ça, mais c’est sa capacité à donner vie au jeu de la deuxième chance différemment de Lamar Jackson. C’est un type de potentiel totalement différent du jeu. »