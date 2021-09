Heure, chaîne et comment regarder South Point 400

Le deuxième tour des éliminatoires de la NASCAR Cup Series commence ce soir avec le South Point 400 au Las Vegas Motor Speedway. Il y a maintenant 12 pilotes en lice pour le championnat Cup Series, et une mauvaise performance pourrait entraîner une élimination rapide. L’émission South Point 400 débutera à 19 h HE et sera diffusée sur NBCSN. Les fans peuvent également regarder la course sur l’application NBC Sports.

L’un des scénarios intéressants de la course de ce soir est Chase Elliott contre Kevin Harvick. Les deux pilotes sont entrés dedans alors qu’ils commençaient à se bousculer après être sortis de leurs voitures et avoir échangé des mots. Elliott a quitté les lieux mais Harvick est resté pour parler aux médias. Il a appelé Elliott pour sa colère et son accrochage au Bristol Motor Speedway.

“C’est juste des poulets—”, a déclaré Harvick par NASCAR.com. « Que puis-je dire d’autre ? Fais une crise de colère comme si tu avais 2 ans parce que tu t’es fait passer pour la tête et que tu as une crevaison. Nous nous sommes à peine frottés. n’obtient pas ce qu’il veut, il fait une crise.” Elliott menait quand Harvick l’a retenu avec la voiture de Josh Bilicki et l’a frappé. Elliott, qui a déjà décroché une place au prochain tour des séries éliminatoires de la Coupe, a terminé 25e de la course.

Alors qu’Elliott cherche à répéter en tant que champion de la Cup Series, Denny Hamlin cherche à remporter son premier titre de la Cup Series. Il a terminé neuvième à Bristol après avoir terminé premier et deuxième lors des deux premières courses éliminatoires. Il sait que pour remporter le championnat, il devra bien performer à Las Vegas.

“C’est la piste sur laquelle vous pouvez le plus contrôler votre propre destin, c’est donc celle sur laquelle vous devez mettre le plus l’accent”, a déclaré Hamlins, selon NASCAR.com. “Si vous faites un bon travail en tant que pilote et que votre voiture est rapide et que l’équipe fait son travail, c’est là que vous pouvez obtenir votre meilleur résultat. Les deux autres pistes, vous êtes plus susceptible d’être pris dans les problèmes de quelqu’un d’autre. Je Je suis sûr que cette course sera la plus nerveuse de l’ensemble du plateau des séries éliminatoires de 12 voitures, en espérant qu’elles se comportent bien, car il n’y a tout simplement pas de données après cela.”