Heure, chaîne et comment regarder « Superstar »

Kobe Bryant et sa fille Gianna sont décédés dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020 avec sept autres personnes. Et en l’honneur de l’anniversaire de Bryant, qui est le 23 août, ABC News se penchera sur sa vie dans un nouveau documentaire intitulé Superstar : Kobe Bryant. Le spécial peut être vu sur ABC ce soir à 22 h HE. Il sera également diffusé sur Hulu ou fuboTV.

“Des producteurs de la série No. 1 20/20 et Truth and Lies d’ABC News viennent le tout nouvel événement télévisé de l’été: Superstar”, déclare ABC News, selon Sporting News. “La nouvelle série d’une heure présente des images rares et des détails intimes sur les non-conformistes qui ont façonné la culture américaine, notamment Whitney Houston, Kobe Bryant, Robin Williams et bien d’autres. La série voyage au plus profond de la vie de ces icônes et présente des interviews d’amis et de familles qui révèlent les sommets fulgurants et les coûts dévastateurs de la célébrité. »

‘Superstar : Kobe Bryant’ | Regardez le tout nouvel événement spécial émouvant en première ce soir à 10 | 9c sur ABC – et diffusez-le sur Hulu. pic.twitter.com/3MdXNwvpEh – 20/20 (@ABC2020) 18 août 2021

Superstar : Kobe Bryant présentera des interviews de ceux qui ont joué contre Bryant et l’ont couvert tout au long de sa carrière au Temple de la renommée. Il y aura également d’anciennes interviews de Bryant pour aider à raconter son histoire. Bryant a mené les Los Angles Lakers à cinq titres NBA et a été intronisé au Temple de la renommée en mai. Dans l’une de ses dernières interviews, Bryant a parlé des nouveaux projets sur lesquels il travaillait.

“Notre défi est maintenant de prendre des livres et d’en faire des films, des longs métrages et des séries, dont certains seront animés, d’autres en direct”, a déclaré Bryant à USA Today. « Il s’agit donc de trouver comment faire cela, tout en comprenant que posséder la propriété intellectuelle est absolument essentiel. Et c’est donc notre défi. C’est amusant de comprendre le voyage mais aussi extrêmement frustrant parce que les choses ne bougent pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais ça va.”

Bryant était proche de Michael Jordan, qui a révélé ses derniers SMS avec la légende des Lakers à Jackie MacMullan d’ESPN. “Cette tequila est géniale”, a écrit Kobe, faisant référence à la Tequila Cincoro de Jordan, dont une bouteille a été envoyée à Bryant lors du lancement. Jordan a répondu: “Merci, mon frère”, ce qui a ensuite conduit Bryant à écrire: “Oui, monsieur. Famille bien?” Jordan a répondu: “Tout va bien. Le vôtre?” Bryant a répondu: “Tout va bien.” Le message révèle ensuite que Jordan a dit à Bryant : “Bonnes vacances et j’espère vous rattraper bientôt, coach Kobe ?!” tout en ajoutant des emojis qui pleurent/louent. Bryant a répondu: “Ah, retour à toi, mec. Hé, entraîneur, je suis assis sur le banc en ce moment, et nous renversons cette équipe. 45-8.”