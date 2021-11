Heure, chaîne et comment regarder Titans contre Rams

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’édition de ce soir de Sunday Night Football présente deux des meilleures équipes de la NFL. Les Titans du Tennesee (6-2) sont à Los Angeles, en Californie, pour affronter les Rams de Los Angeles (7-1). Le match débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, l’application NBC Sports, l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Titans sont l’une des équipes les plus chaudes de la NFL, remportant leurs quatre derniers matchs, dont une victoire de 34-31 en prolongation contre les Colts d’Indianapolis la semaine dernière. Cependant, les Titans seront privés du porteur de ballon vedette Derrick Henry, car il a un pied blessé et pourrait rater le reste de la saison. Cela a conduit les Titans à signer la légende de la NFL Adrian Peterson pour ajouter de la profondeur à la position de porteur de ballon.

« Je suis ravi d’être ici », a déclaré Peterson après l’entraînement vendredi, selon le site officiel des Titans. « Vous pensez à une situation idéale pour un porteur de ballon comme moi et mon style, ce serait ça maintenant. Donc, je vais juste vivre dans l’instant, en profiter et faire tout ce qu’ils me demandent de faire. C’était un accueil chaleureux (des coéquipiers). Les gars semblent ravis de m’avoir ici. Mais, bien sûr, il s’agit de ce que vous pouvez faire, maintenant. J’ai l’impression qu’une fois que je suis sorti, et la façon dont j’ai abordé l’entraînement et la salle de réunion, j’ai Je sais que les gars regardent et s’en nourrissent aussi. »

Les Rams ont également fait un gros ajout cette semaine, échangeant contre le secondeur vedette Von Miller. Il était dans la dernière année de son contrat avec les Broncos de Denver et a maintenant une chance de remporter un autre Super Bowl avant la fin de sa carrière. Avec Miller jumelé au joueur de ligne défensive Aaron Donald, au secondeur Leonard Floyd et au demi de coin Jalen Ramsey, les Rams cherchent à remporter un titre en février. Cependant, il est possible que Miller ne joue pas ce soir à cause d’une blessure à la cheville.

« Il fait de bons progrès », a déclaré l’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay, sur le site officiel de l’équipe. « C’est difficile parce que nous n’avons vraiment pas eu beaucoup d’exposition à Von, et il est si dur. C’est un si grand compétiteur. Il le pousse toujours vraiment. Et donc nous allons vraiment continuer à le laisser travailler avec ( Vice-président, Médecine du sport et performance) Reggie (Scott) et le groupe de Reggie et voir vraiment comment cette chose tourne au cours des prochaines 48 heures, puis être en mesure de prendre une décision. »