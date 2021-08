Heure, chaîne et comment regarder Verizon 200 à la briqueterie

NASCAR reprend l’Indianapolis Motor Speedway pour sa prochaine course Cup Series. Le Verizon 200 au Brickyard, qui sera un autre parcours routier pour les pilotes. La course débutera à 13 h HE et sera diffusée sur NBC.

William Byron a remporté la pole pour le Verizon 200 au Brickyard, lui donnant une chance de remporter sa troisième course en série de coupe de sa carrière. Byron est l’une des étoiles montantes de NASCAR, remportant la Xfinity Cup Series en 2017 et décrochant la pole au Daytona 500 2019. Mais pour qu’il gagne dimanche, il devra repousser Chase Elliott et Kyle Larson, deux pilotes qui ont remporté quatre des cinq courses sur route cette année.

C'EST LE JOUR DE LA COURSE NBC | 13 h HE

Le vétéran de NASCAR Kevin Harvick aime concourir au Brickyard, remportant le Brickyard 400 à trois reprises. Mais avec le changement d’en faire un parcours routier cette saison, Harvick a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de cette décision. “Je ne suis pas un grand fan”, a déclaré Harvick. “Pour moi, traverser ce tunnel et comprendre l’histoire et tout ce qui vient avec la course sur l’ovale à l’Indianapolis Motor Speedway est quelque chose que j’attends toujours avec impatience. Je suis autour de cet accord depuis longtemps, donc comprendre l’histoire du Speedway et ce que cela signifie pour la course, donc devoir courir sur le circuit routier va être une pilule difficile à avaler.”

Un autre pilote qui n’est pas fan du changement est Denny Hamlin qui cherche à remporter son premier titre en Cup Series. “Nous avons perdu un joyau de la couronne”, a déclaré Danny Hamlin, selon Autoweek. « Les gens détestaient la course, mais je ne sais pas, vont-ils vraiment attirer plus de monde sur le parcours routier que ce qu’ils ont fait pour le Brickyard 400 ? Je ne suis pas sûr. je ne l’aime pas; Je n’aime pas le mouvement. Il a emporté un joyau de la couronne.

Les éliminatoires approchent à grands pas et Hamlin est en bonne position pour concourir pour le titre puisqu’il est à la huitième place (les 16 meilleurs pilotes se qualifient pour les éliminatoires). Les cinq meilleurs pilotes au classement des Cup Series sont Larson, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Chase Elliott et Byron.