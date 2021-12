Heure, chaîne et comment regarder Washington contre Cowboys

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’édition de la semaine 16 de Sunday Night Football mettra en vedette l’équipe de football de Washington contre les Cowboys de Dallas. Washington cherche à se venger des Cowboys après avoir perdu 27-20 contre eux il y a deux semaines. Le match de ce soir débutera à 20 h 20 HE sur NBC. Il sera également diffusé sur Peacock, NBCSports.com, NBC Sports App, NFL App et Yahoo Sports App.

Washington (6-8) doit gagner ce soir et ses deux derniers matchs de la saison pour avoir une chance d’atteindre les séries éliminatoires. Après avoir remporté une grosse victoire 17-15 contre les Raiders de Las Vegas lors de la semaine 13, Washington a perdu ses deux derniers matchs et est maintenant à un match des Vikings du Minnesota pour la dernière place en séries éliminatoires. La bonne nouvelle pour Washington est que le quart-arrière Taylor Heinicke est de retour dans l’alignement après avoir été sur la liste de réserve/COVID-19.

« Il avait l’air bien, il l’a vraiment fait », a déclaré l’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, à propos de Heinicke, sur le site officiel de l’équipe. « Il lançait bien le ballon, le mouvement était bon. Il semblait au-dessus de tout, donc c’était bien de le revoir là-bas. » Heinicke est heureux d’être de retour avec l’équipe et a travaillé dur pour se préparer à un gros match.

« Aujourd’hui, à l’entraînement, j’ai poussé un peu. Je voulais voir où en était mon corps et ce que je ressentais », a déclaré Heinicke cette semaine. « Je me sentais plutôt bien pour la plupart. Je suis heureux que nous ayons un autre jour demain pour voir où en est mon corps. Je me sens assez à l’aise pour dimanche. »

Les Cowboys (10-4) ont décroché une place en séries éliminatoires et ne sont qu’à un match des Packers de Green Bay pour la tête de série n ° 1 de la NFC. Ils ont remporté leurs trois derniers matchs et n’ont pas encore perdu contre un adversaire de la NFC East. Une grande clé du succès des Cowboys est leur défense, car ils ont deux candidats au poste de joueur défensif de l’année, le secondeur Micah Parsons et le demi défensif Trevon Diggs.

« Eh bien, nous avions [Jason] Hatcher, nous avions [DeMarcus] Ware, nous avions [Jay] Ratliff, nous avons eu ces gars ici », a déclaré le propriétaire des Cowboys, JerryJones, faisant référence à la défense de 2007 aidant les Cowboys à terminer 13-3 cette saison dans son segment radio The Fan 105.3 mardi, selon le site officiel de l’équipe. « Je pensais que était sans doute une combinaison de certains des meilleurs joueurs que nous ayons eu à l’intérieur. Au-delà de cela, je devais remonter jusqu’aux années 90 quand nous avions une telle rotation dans la ligne défensive, et nous avions vraiment de nouveaux gars là-bas tout le temps. »