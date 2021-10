Heure, chaîne et comment regarder Xfinity 500

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Il s’agit de la dernière NASCAR Cup Series avant le championnat de la semaine prochaine. Sept pilotes seront en compétition pour trois places en séries éliminatoires au Xfinity 500 au Martinsville Speedway à Ridgeway, en Virginie. La course d’aujourd’hui débutera à 14 h HE sur NBC. Il sera également diffusé sur l’application NBC Sports et Peacock.

Sur les sept pilotes qui n’ont pas décroché de place en séries éliminatoires, quatre sont à moins de six points de la ligne d’élimination. Et comme mentionné par NASCAR.com, au moins deux pilotes feront le championnat 4 aux points puisque Kyle Larson est le seul pilote à remporter l’une des trois courses éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, le champion en titre de la Cup Series Chase Elliott, Denny Hamlin et Kyle Busch se qualifieraient pour la course de championnat car ils sont dans les quatre premiers du classement. Les quatre éliminés seraient Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Brad Keselowski et Joey Logano.

Blaney est l’un des meilleurs scénarios de la course d’aujourd’hui car il est à un point de la ligne d’élimination. Il cherche à atteindre le championnat 4 pour la première fois de sa carrière. « Nous avons participé à la ronde des 8, c’est la troisième fois, et nous n’avons tout simplement pas encore pu participer à la course de championnat », a déclaré Blaney jeudi, par NASCAR.com. « Donc, oui, je pense que c’est un gros, gros obstacle pour nous, pour moi personnellement. courir pour un championnat lors de sa dernière saison. »

Truex est heureux d’être de retour à Martinsville. Il a remporté trois des quatre dernières courses sur la piste, dont celle qui a eu lieu en avril. Une grosse sortie pourrait propulser Truex dans le top quatre car il n’est que les points sous la ligne d’élimination.

« Je m’attends à ce que ce soit assez similaire (à la course d’avril) », a déclaré Truex cette semaine. Nous allons juste attendre et voir comment cela se passe. Martinsville est amusant car il peut changer de 10 ou 15 degrés, ou l’heure de départ de la course peut être un peu différente et vous pouvez vous retrouver un peu décalé. C’est un petit endroit drôle et original, mais nous avons beaucoup de confiance et cela nous a fait du bien au cours des dernières saisons. J’espère que nous pourrons y aller et faire le travail. »