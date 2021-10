Heure, chaîne et comment regarder YellaWood 500

Nous sommes en octobre, ce qui signifie qu’il reste un mois avant la fin de la saison NASCAR 2021. Aujourd’hui, les pilotes sont à Talladega pour disputer le YellaWood 500, et les 12 pilotes qui sont en playoffs Cup Series s’assurent de ne pas faire partie des quatre éliminés. La course Talladega Superspeedway débutera à 14 h HE et sera diffusée sur NBC et l’application NBC Sports.

Un pilote qui n’a pas à s’inquiéter de son sort en séries éliminatoires est Denny Hamlin qui est le seul pilote à décrocher une place en 8e de finale après sa victoire à Las Vegas la semaine dernière. Le triple vainqueur du Daytona 500 est à la recherche de son premier championnat Cup Series après avoir terminé quatrième au cours des deux dernières années.

Le coéquipier de Hamlin Joe Gibbs Racing, Martin Truex Jr., pourrait décrocher une place très bientôt alors qu’il occupe le quatrième rang du classement des séries éliminatoires. Cependant, Talladega n’a pas été trop gentil avec lui, terminant dans le top cinq lors de ses 33 départs et a terminé 20e ou pire lors de ses 10 dernières courses sur le célèbre speedway. Mais malgré le manque de succès, Truex aime concourir à Talladega.

“Cela n’a pas été très bon ces derniers temps. Nous avons eu une sorte de mauvaise relation ces dernières années”, a déclaré Truex. “Je ne sais pas. J’aime y aller. J’aime courir là-bas. C’était juste un vrai défi d’arriver à l’arrivée, alors j’espère que cette fois-ci, nous aurons un peu plus de chance. Je viens d’être pris dans un beaucoup d’accidents. Nulle part où se cacher là-bas. Cela n’a pas été si bon pour nous. Nous n’avons pas terminé une course de speedway cette année, donc je suppose que les chances sont en notre faveur pour terminer celle-ci, espérons-le. Nous en avons besoin. Nous besoin d’une bonne finition, alors j’espère que nous y arriverons.”

Alex Bowman est l’un des quatre pilotes des séries éliminatoires qui sont en dessous de la ligne d’élimination de la ronde des 8. Après une performance décevante à Las Vegas, Bowman est prêt pour un grand jour afin de garder ses espoirs de championnat en vie. “Le plus gros point de stress pour moi est d’essayer d’arriver à la fin de cette course”, a déclaré Bowman. “C’est vraiment difficile à faire, peu importe à quel point vous êtes bon ou pas en superspeedway. J’essaie juste de prendre les bonnes décisions là-bas et les bons appels. J’espère finir vers l’avant là-bas à la fin de la journée.”