Heure, chaîne et comment regarder

Hard Knocks est de retour pour une toute nouvelle saison. Les docuseries de football reviennent pour une 16e saison et les Cowboys de Dallas sont les équipes qui seront présentées au cours des prochaines semaines. La première de la saison est diffusée sur HBO mardi soir à 22 h HE. L’épisode sera également diffusé sur HBO Max.

Hard Knocks: The Dallas Cowboys comprend cinq épisodes avec la finale de la saison diffusée le 7 septembre. Chaque épisode durera une heure et documentera les Cowboys travaillant dans le camp d’entraînement et la pré-saison. Le premier épisode portera probablement sur le premier match préparatoire des Cowboys contre les Steelers de Pittsburgh depuis que le match a eu lieu jeudi soir. Les fans verront également de plus près certains des joueurs vétérans de la liste ainsi que les jeunes joueurs qui cherchent à faire partie de l’équipe.

Hard Knocks est de RETOUR. Regardez les @DallasCowboys du 10 août sur @HBOMax. pic.twitter.com/FKoiUFXuFQ – NFL (@NFL) 3 août 2021

“Les Cowboys sont l’une des franchises les plus riches de l’histoire de la NFL et une équipe qui suscite de vives réactions de la part des fans du monde entier”, a déclaré Ken Rodgers, vice-président et producteur principal de la coordination chez NFL Films, dans un communiqué de presse en juillet. “Des dizaines de millions de fans les adorent, mais tout autant de gens aiment les détester. Quoi qu’il en soit, lorsque les Cowboys se présentent, les gens les regardent, ce qui les rend parfaits pour Hard Knocks. Cette année, leur statut de premier plan en tant que “America’s Team ” est associé à des intrigues particulièrement intéressantes. Nous ne pourrons jamais assez remercier M. Jones et l’entraîneur McCarthy de nous avoir permis de raconter l’histoire derrière ce que nous espérons être le début d’une année passionnante à Dallas. “

Ce sera la troisième fois que Hard Knocks documente les Cowboys, car ils ont également été présentés en 2002 et à nouveau en 2008. Les autres équipes qui ont figuré dans les docuseries sont les Chiefs de Kansas City, les Dolphins de Miami, les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati, New York. Jets, Atlanta Falcons, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Cleveland Browns, Oakland Raiders, Houston Texans et Tampa Bay Buccaneers.

“Nous sommes ravis que Hard Knocks revienne cet été et ravis de notre retour dans la franchise NFC East et Dallas Cowboys”, a déclaré Jonathan Crystal, vice-président de HBO Sports. “Nous sommes plus que reconnaissants envers les Cowboys d’avoir ouvert leurs portes et permis à HBO et NFL Films de passer l’été avec l’une des franchises vraiment emblématiques du monde du sport alors qu’ils se préparent pour la saison à venir.”