Heure de début Adesanya vs Vettori UK, diffusion en direct et carte de combat complète, y compris Figueiredo vs Moreno et Edwards vs Diaz

Israel Adesanya sera de retour sous les projecteurs à l’UFC 263 plus tard ce mois-ci lorsqu’il défendra sa couronne des poids moyens contre Marvin Vettori.

Adesanya a échoué lors de son passage aux poids lourds légers en mars alors qu’il a perdu contre Jan Blachowicz à l’UFC 259 pour subir sa première défaite en carrière.

Maintenant, « The Last Stylebender » reviendra dans les rangs des poids moyens et mettra son titre en jeu dans un match revanche avec le dangereux italien Vettori.

Le joueur de 27 ans, qui a remporté ses cinq derniers combats, dont celui de Kevin Holland en avril, a perdu contre Adesanya en avril 2018 et voudra se venger.

Les deux seront en tête d’affiche de l’UFC 263 le week-end prochain tandis que Deiveson Figueiredo défendra également sa ceinture de poids mouche contre Brandon Moreno dans un autre match revanche après leur match nul en décembre.

La carte comprendra également l’Anglais Leon Edwards face à l’ancien rival de Conor McGregor, Nate Diaz.

UFC 263 : date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 12 juin et se tiendra à la Gila River Arena de Glendale, en Arizona.

Les préliminaires commenceront à partir de minuit, heure du Royaume-Uni, avec la carte principale à partir de 3 heures du matin le dimanche 16 mai.

L’événement principal Adesanya v Vettori devrait débuter vers 5 heures du matin.

UFC 263 : TV et diffusion en direct

Cet événement ne sera pas payant au Royaume-Uni et sera plutôt diffusé sur BT Sport 1 à partir de 1h du matin le dimanche matin.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Leon Edwards et Nate Diaz se rencontreront enfin à l'UFC 263

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Israel Adesanya (c) contre Marvin Vettori – Pour le championnat des poids moyens de l’UFCDeiveson Figueiredo (c) contre Brandon Moreno – Pour le championnat UFC des poids mouches.Leon Edwards contre Nate Diaz, poids welterDemian Maia contre Belal Muhammad, poids welterPaul Craig contre Jamahal Hill, poids mi-lourd

Carte préliminaire

Drew Dober contre Brad Riddell, poids légerEryk Anders contre Darren Stewart, poids lourd légerLauren Murphy contre Joanne Calderwood, poids mouche femmesMovsar Evloev contre Hakeem Dawodu, poids plumePannie Kianzad contre Alexis Davis, poids coq femmesFrank Camacho contre Matt Frevola contre poids léger Stevens Peterson, FeatherweightFares Ziam contre Luigi Vendramini, LightweightCarlos Felipe contre Jake Collier, HeavyweightUFC 263 : qu’est-ce qui a été dit ?

Marvin Vettori : « Les gens l’imaginaient comme le Mayweather du MMA, et il ne l’est pas. Il n’est pas.

« Jan faisait un excellent travail défensivement, puis il a pu le battre à nouveau.

«Les gens l’imaginaient comme ce phénomène. Il est bon, mais il est touché, il rate beaucoup de tirs et il est abattu. Je peux faire tout ça.

«Avec Jan, la dernière fois qu’il a été éliminé, il a en quelque sorte démissionné. Il était juste allongé là.

« Adesanya, quand il s’agit du milieu de la cage, quand il est descendu au milieu de la cage et qu’il n’a pas la cage, il est assez inutile sur le sol pour être honnête.

« Kevin Holland est un meilleur joueur de jiu-jitsu qu’Adesanya à coup sûr. Même quand Adesanya a dit, et je m’en suis moqué parce que même après le combat de Blachowicz, il était comme, “J’essayais d’aller pour la moitié profonde.”

“Je me demande de quoi tu parles, putain. Il n’y avait aucune tentative d’aller à la moitié profonde. Cela montre que vous ne savez pas ce qu’est la moitié profonde, et je sais exactement ce qu’est la moitié profonde, parce que je me suis entraîné avec (Fabricio) Werdum. En fait, j’ai utilisé la moitié profonde dans mon combat contre Roberson. Je l’ai utilisé avec succès.

“Son jeu et la façon dont il se bat, parce qu’il se démène dès que vous essayez de le faire tomber à côté de la cage, mais oui, définitivement, quand il est à terre, il est assez inutile pour être honnête.”