Heure de début au Royaume-Uni, carte de combat complète et diffusion en direct pour le choc des poids moyens de l’UFC ce week-end

Robert Whittaker affrontera Kelvin Gastelum lors de l’événement UFC de ce week-end.

Whittaker devait affronter Paulo Costa, mais le Brésilien a dû se retirer du combat pour cause de maladie et Gastelum est intervenu.

Depuis sa défaite d’Israël Adesanya en octobre 2019, Whittaker a battu Darren Till et Jared Cannonier et est déterminé à remporter un autre titre mondial prochainement.

Gastelum a subi un trio de défaites avant sa victoire sur Ian Heinisch à l’UFC 258 en février.

Il fait face à un virage rapide pour ce combat, mais une victoire pour l’un ou l’autre pourrait mettre en place un affrontement pour le titre avec Adesanya bientôt.

Whittaker vs Gastelum: date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 17 avril et se tiendra au UFC APEX Center de Las Vegas.

Les préliminaires commenceront à partir de 23 heures, heure du Royaume-Uni, la carte principale commençant à 1h du matin le dimanche matin.

Whittaker vs Gastelum peut être attendu vers 3 heures du matin.

Whittaker vs Gastelum: TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 1 à partir de 22h30.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles d’EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers matchs préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Kelvin Gastelum est intervenu pour Paulo Costa et affrontera Robert Whittaker ce week-end

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Robert Whittaker contre Kelvin Gastelum, poids moyenJeremy Stephens contre Drakkar Klose, poids légerAndrei Arlovski contre Chase Sherman, poids lourdAbdul Razak Alhassan contre Jacob Malkoun, poids moyenLuis Pena contre Alexander Munoz, poids léger Ricardo Ramos contre Bill Algeo, poids coq

Carte préliminaire

Tracy Cortez contre Justine Kish, poids mouche fémininAlexander Romanov contre Juan Espino, poids lourd Jessica Penne contre Lupita Godinez, poids de paille fémininGerald Meerschaert contre Bartosz Fabinski, poids moyenZarah Fairn Dos Santos contre Josiane Nunes, poids coq fémininTony Gravely contre Anthony Birchak, poids coq fémininTony Gravely contre Anthony Birchak, poids coq : Qu’est-ce qui a été dit?

Robert Whittaker: «Le travail est fait, le camp a été formidable. Je suis en forme, et l’idée de ne pas me battre à ce rendez-vous est tout simplement ridicule.

«Je dois gagner ma pause, je dois gagner de l’argent, je dois faire mon travail. Alors, je vais y entrer et je vais le faire.

“[Facing champion Israel Adesanya next is] quelque chose qui aurait pu être une possibilité, mais il vient de se battre, et qui sait qui il veut combattre ensuite.

«Je ne veux tout simplement pas attendre si longtemps. Je veux me battre, je veux aller mieux, je veux gagner (de l’argent et) faire mon travail. Je veux y entrer et travailler. Et oui, j’ai beaucoup de choses dessus. Je ne veux pas perdre de temps à attendre. Je déteste ça.

«Il n’y avait pas beaucoup d’options parce qu’une grande partie de la division des poids moyens est ligotée et aussi, celles qui ne le sont pas n’ont tout simplement pas de sens.

«Donc, Gastelum était vraiment le seul qui était une possibilité potentielle. Je lui dois un combat de toute façon, non? Alors, c’est un bon combat… »