Heure de début au Royaume-Uni, carte de combat UFC 264 et comment regarder le choc avant Conor McGregor contre Dustin Poirier

La semaine prochaine, l’un des meilleurs films Netflix du mois de juillet atterrira sur le streamer – un film d’action intitulé Gunpowder Milkshake, mettant en vedette Lena Headey et Karen Gillan comme des assassins féroces et armés. Honnêtement, j’étais déjà prêt à voir celui-ci sur la seule base du titre. La bande-annonce publiée par Netflix […] More