Heure de début au Royaume-Uni, carte de combat UFC 265 complète et diffusion en direct alors que les poids lourds s’affrontent pour le titre intérimaire à Houston

Derrick Lewis et Ciryl Gane s’affrontent pour le championnat intérimaire des poids lourds dans l’événement principal de l’UFC 265 ce week-end.

‘Bon Gamin’ Gane a été ajouté au combat de l’événement principal avec Lewis après le prétendu refus de Francis Ngannou de défendre sa couronne des poids lourds.

Derrick Lewis a obtenu un KO catégorique au deuxième tour de Curtis Blaydes

Ngannou a été exaspéré par la décision d’organiser un combat intérimaire, mais devra regarder ce week-end alors que les poids lourds classés deuxième et troisième se battent.

Lewis a battu Curtis Blaydes lors de son dernier combat avec un KO brutal au deuxième tour qui a porté son record à 25 et sept.

Les deux combattants entrent dans cette carte en protégeant une séquence de victoires consécutives et voudront s’appuyer sur leurs records respectifs avec un affrontement contre Ngannou susceptible de se produire bientôt.

Amanda Nunes a été testée positive pour COVID-19, ce qui a annulé son combat avec Julianna Pena sur l’undercard UFC 265.

Lewis contre Gane : date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le dimanche matin 8 août et se tiendra au Toyota Center de Houston, au Texas.

Les préliminaires commenceront à partir de 1h du matin, heure du Royaume-Uni, avec la carte principale à partir de 3h du matin le dimanche matin.

Lewis vs Gane devraient commencer dans l’octogone à 5 heures du matin.

Francis Ngannou est l’actuel champion des poids lourds de l’UFC Lewis vs Gane: télévision et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 1. Leur couverture des préliminaires commencera à partir de 1h du matin avec leur émission principale à partir de 3h du matin.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Lewis contre Gane : carte de combat

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Derrick Lewis contre Ciryl Gane, poids lourdJose Aldo contre Pedro Munhoz, poids coqMichael Chiesa contre Vicente Luque, poids welterTecia Torres contre Angela Hill, poids paille fémininSong Yadong contre Casey Kenney, poids coq

Carte préliminaire

Bobby Green contre Rafael Fiziev, poids légerVince Morales contre Drako Rodriguez, poids coqAlonso Menifield contre Ed Herman, poids lourd légerKarolina Kowalkiewicz contre Jessica Penne, poids paille féminin

Jose Aldo sera en action ce week-end Lewis vs Gane : Qu’est-ce qui a été dit ?

Derrick Lewis : « Il est ennuyeux la plupart du temps, mais il est intelligent.

«Ce sera toujours un combat amusant avec moi, s’il essaie de rester à l’écart et de faire tous ses petits coups de pied fantaisistes. Je vais encore avoir mon moment dans le combat.

Ciryl Gane : « Oui, à 100%, il est l’un des meilleurs gars de cette division.

« Il n’est pas bien équilibré. Quand tu as quelqu’un qui ne peut pas se battre partout comme moi ou [Alexander] Volkov ou des gars comme ça, ce n’est pas bon pour lui. C’est pourquoi parfois ça ne marchait pas [out for Lewis].

« Je pense que ce sera le même plan de match. Peut-être qu’il essaiera de lutter ou quelque chose comme ça. Mais tout le monde sait quels sont ses points forts. Il a une grande puissance avec chaque main. Tout le monde sait ça. Il faut faire attention à ça. »