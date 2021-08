Heure de début au Royaume-Uni, carte de match complète, diffusion en direct et comment regarder le blockbuster de la WWE

in

WWE SummerSlam arrive plus tard ce mois-ci avec Roman Reigns contre John Cena en tête d’affiche de ce qui devrait être un autre événement principal passionnant.

La WWE a promis aux fans que le prochain spectacle sera “Votre destination de vacances d’été” alors que les superstars s’affronteront à Las Vegas.

Roman Reigns vs John Cena sera la tête d’affiche du SummerSlam de la WWE 2021

Reigns affrontera le légendaire Cena pour le championnat universel de la WWE tandis que Bobby Lashley affrontera Goldberg pour le championnat de la WWE.

Pendant ce temps, il y aura un match triple menace entre Rhea Ripley, Nikki ASH et Charlotte Flair pour le Raw Women’s Championship.

Il y aura beaucoup plus d’action d’élite la nuit et les fans de catch se préparent pour ce qui pourrait être un classique.

WWE SummerSlam : date, heure de début et comment regarder

L’événement principal de cette année aura lieu le samedi 21 août.

Il se déroule au Allegiant Stadium de Las Vegas avec une salle comble.

Les cartes commenceront à partir de 1 heure du matin au Royaume-Uni et se poursuivront jusqu’aux premières heures de chaque matin.

John Cena est de retour et il veut Roman Reigns ! WWE SummerSlam : comment regarder

BT Sport Box Office diffusera l’événement de deux nuits en direct sur la télévision britannique au prix de 19,95 £.

La couverture de BT débutera à 1 heure du matin, heure du Royaume-Uni.

Il peut également être diffusé en direct sur le réseau WWE – 9,99 £ par mois pour les abonnés.

WWE SummerSlam : Carte complète

Nikki ASH (c) contre Rhea Ripley contre Charlotte Flair – Match Triple Menace pour le championnat WWE Raw Women’s Roman Reigns (c) (avec Paul Heyman) contre John Cena – Match en simple pour le championnat universel WWE Bobby Lashley (c) (avec MVP) contre Goldberg – Match en simple pour le championnat de la WWE