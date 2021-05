Heure de début au Royaume-Uni, carte de match, diffusion en direct et comment regarder le blockbuster de la WWE ce week-end

Le prochain événement principal de la WWE aura lieu ce week-end alors que les superstars de la lutte se préparent pour WrestleMania Backlash.

L’univers de la WWE a profité d’un spectacle de deux nuits pour WrestleMania 37 le mois dernier et il est maintenant temps de se venger.

WWE

Roman Reigns est le WWE Universal Championship et affrontera Cesaro à Backlash

Cette année, Backlash est revenu à sa position initiale de faire suite à «The Show of Shows», comme il l’a fait tout au long des années 90.

La triple menace entre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman sera parmi les principaux combats tandis que Roman Reigns et Cesaro sont également prêts à s’affronter pour le WWE Universal Championship.

Bien que les spectateurs aient pu assister à WrestleMania, le spectacle de ce week-end se déroulera à nouveau à huis clos et utilisera le ThunderDome – le système de foule virtuelle de la WWE – afin que les fans puissent faire partie de l’action.

WrestleMania Backlash: heure de début et comment regarder

L’événement aura lieu le dimanche 16 mai.

Il se déroule au Yuengling Center de Tampa, en Floride, et se tiendra à huis clos.

La carte commencera à partir de minuit le lundi matin au Royaume-Uni et se poursuivra jusqu’aux petites heures du matin.

BT Sport Box Office diffusera l’événement principal en direct sur la télévision britannique au coût de 14,95 £. La couverture commencera à minuit, heure du Royaume-Uni.

Il peut également être diffusé en direct sur le réseau WWE – 9,99 £ par mois pour les abonnés.

WWE

Bobby Lashley affrontera Drew McIntyre et Braun Strowman à Backlash WrestleMania Backlash: Carte complète Bobby Lashley (c) contre Drew McIntyre contre Braun Strowman – Match triple menace pour le championnat WWE Bianca Belair (c) contre Bayley – Match en simple pour WWE SmackDown Women’s ChampionshipRhea Ripley (c) vs Asuka vs Charlotte Flair – Match triple menace pour le WWE Raw Women’s Championship The Dirty Dawgs (Dolph Ziggler et Robert Roode) (c) vs Rey Mysterio et Dominik Mysterio – Match par équipe pour WWE SmackDown Tag Team Championship Reigns (c) vs Cesaro – Match en simple pour WWE Universal Championship