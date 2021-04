Heure de début au Royaume-Uni, comment regarder et undercard pour un énorme affrontement d’unification

Saul ‘Canelo’ Alvarez devrait affronter Billy Joe Saunders en mai dans un énorme combat d’unification.

Canelo a conservé ses titres WBA (Super), WBC et The Ring des super-moyens en février lorsqu’il a battu le turc Avni Yildirim.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo Alvarez cherche à remporter le titre WBO de Billy Joe Saunders

Cela a porté son record à 55 victoires incroyables et il cherchera maintenant à en réclamer un autre et à ajouter plus d’or à sa collection.

Le Britannique Saunders, qui a battu Martin Murray en décembre dernier, est le champion de la WBO et est confiant de bouleverser les chances et de battre le grand Canelo.

Cela devrait être un combat passionnant et voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent …

Alvarez v Saunders: date et comment regarder

Ce combat de 12 rounds super-moyens aura lieu le Samedi 8 mai et se déroule au stade AT&T à Arlington, au Texas.

L’événement principal commencera probablement vers 5 heures du matin, mais des informations sur les heures de départ suivront.

Le service de streaming DAZN montrera le combat au Royaume-Uni. Plus de détails à venir.

Alvarez contre Saunders: Undercard

PLUS À VENIR

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders – pour les titres WBO, WBA (Super), WBC et The Ring, Billy Joe Saunders a imité Tyson Fury avec une transformation corporelle impressionnante alors qu’il changeait sa carrière pour enfin sécuriser le combat de Canelo Alvarez

Mark Robinson / Salle de match

Billy Joe Saunders est convaincu de bouleverser les chances et de battre Saul ‘Canelo’ Alvarez Alvarez v Saunders: qu’est-ce qui a été dit?

Billy Joe Saunders: «Canelo, je suis prêt à faire du rock and roll.

«Vous devez oser être génial et vous n’allez pas être un grand si vous ne battez pas les grands.

«Je crois que je suis le seul à avoir le jeu de jambes, le savoir-faire, les compétences, l’état d’esprit et le cerveau nécessaires pour ouvrir cette porte à Canelo.

«C’est l’homme principal du sport et le visage de la boxe. Vous devez lui donner du respect, il n’a esquivé personne, il a battu de bons noms, mais personne n’est imbattable, et je crois que j’ai les outils pour le battre si je les utilise correctement et si le plan de match se déroule, je crois travaux.

«Je regarde le ticket d’or pour cimenter mon héritage, et c’est comme ça qu’il faut y aller pour le battre.

«J’ai tout gagné, de la zone sud aux titres mondiaux, je pourrais dire:« J’ai tout gagné, j’ai été aux Jeux olympiques, je suis invaincu – je vous verrai plus tard ».

«Mais je viens juste d’avoir 31 ans, je n’ai pas de milles au compteur, je n’ai subi aucune punition. Je pense qu’il a été dans des combats plus durs que moi et qu’il a parcouru plus de kilomètres, alors je veux consolider mon héritage et le battre.

Alvarez v Saunders: Conte de la bande

Canelo Alvarez – Billy Joe Saunders

Nationalité: mexicaine – britannique

Enregistrement: 55/1/2 (37 KOs) – 30/0/0 (14 KOs)

Hauteur: 5 pieds 9 (175 cm) – 5 pieds 11 (180 cm)

Atteindre: 70,5 pouces (179 cm) – 71 pouces (180 cm)

Style: Orthodoxe – Southpaw

Surnom: Canelo – Superbe

Dernier combat: battre Avni Yildirim – battre Martin Murray