Heure de début au Royaume-Uni, commentaire talkSPORT, undercard, diffusion en direct et dernières nouvelles alors que Chris Eubank Jr revient et Savannah Marshall défend son titre des poids moyens à Newcastle

Hughie Fury espère enfin remporter un autre titre mondial des poids lourds s’il dépasse Christian Hammer ce week-end.

Le joueur de 27 ans, le cousin du champion WBC Tyson, a vu sa première fissure à une fin de ceinture majeure avec une perte de points controversée contre Joseph Parker en 2017.

Dave Thompson/salle de match

Fury a battu Mariusz Wach malgré une vilaine entaille au début du combat

Mais Fury a prouvé qu’il était presque prêt à se tester à nouveau parmi les meilleurs de la division lorsqu’il a battu Mariusz Wach lors de la victoire d’Anthony Joshua sur Kubrat Pulev en décembre.

Le « Fist of Fury » revient contre Hammer – qui a perdu contre Tyson en 2015 – sur une facture bien remplie à Newcastle et talkSPORT.com a tous les détails…

Fury vs Hammer: commentaire talkSPORT

Le combat des poids lourds de 10 rounds aura lieu le samedi 16 octobre et l’événement débutera à 16h30.

Le choc sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture sur ce dernier à partir de 19h.

Les commentaires sur Fight Night de l’Utilita Arena de Newcastle viendront d’Adam Catterall, Gareth A Davies, Andy Clarke et Spencer Oliver.

Tyson Fury a battu Hammer en 2015 pour défendre son titre européen des poids lourds Fureur contre marteau: Comment regarder

Cet affrontement sera également diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Arena à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

GETTY

Chris Eubank Jr a été ajouté à la carte après que son combat plus tôt ce mois-ci a été abandonné Fureur contre marteau: Carte de combat

Savannah Marshall défendra son titre WBO des poids moyens contre la challenger invaincue Lolita Muzeya.

Chris Eubank Jr. reviendra également pour affronter Wanik Awidjan, après l’annulation de son projet de rebut avec Anatoli Muratov à la Wembley Arena.

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Hughie Fury contre Christian HammerSavannah Marshall contre Lolita Muzeya – pour le titre féminin WBO des poids moyensChris Eubank Jr contre Wanik Awdijan Lewis Ritson contre Henry LundyBradley Rea contre Jez Smith Michael Webster contre Jone VolauSteve Robinson contre Reece BarlowMark Dickinson contre Michal GazdikGeorgia O’Connor contre TBAApril Hunter contre TBA

Mark Robinson/Matchroom

Marshall cherchera à défendre son titre mondial dans l’événement principal. Qu’est-ce qui a été dit ?

Hughie Fury : « Cette équipe me mettra là où je dois être.

«Avant, je ne pouvais pas obtenir les combats. Maintenant, je crois que je peux les obtenir.

« D’emblée avec Hammer, j’ai dit: » Ce sont les combats que je veux « .

«C’est un combattant du jeu. J’aime le combat, je n’ai peur d’aucun défi, je vais sauter sur le ring avec n’importe qui.

«J’aurais pu avoir des combats plus faciles, mais je veux quelqu’un qui se défendra et me lancera un défi.

« Je crois que je serai le champion du monde. C’est mon destin d’être au sommet.

« Devenir champion du monde, c’est tout ce que j’ai en tête.

«Celui qui a une ceinture, je veux ces ceintures. Je vais traverser ce combat, entrer dans une position obligatoire, et celui qui a une ceinture à ce moment-là, je le prendrai. »