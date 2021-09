Heure de début au Royaume-Uni, commentaire talkSPORT, undercard, diffusion en direct et dernières nouvelles alors que la prochaine génération vise le choc de Canelo Alvarez

Chris Eubank Jr cherchera à garder ses chances de titre mondial sur la bonne voie lorsqu’il affrontera l’Allemand Sven Elbir à la Wembley Arena ce week-end.

Depuis sa défaite contre George Groves en février 2018, Eubank Jr a remporté quatre victoires consécutives, dont sa victoire sur Marcus Morrison en mai.

Chris Eubank Jr affronte l’Allemand Sven Elbir à la Wembley Arena ce week-end

“Next Gen” pense qu’il a ce qu’il faut pour défier les meilleurs du sport et remporter bientôt un titre mondial.

Il cherchera à faire un spectacle contre Elbir ce week-end.

L’Allemand a un record de 18 victoires et une défaite et a battu Jose Miguel Torres au cours de l’été.

Eubank Jr contre Elbir : date et heure de début au Royaume-Uni

La Wembley Arena de Londres accueillera ce concours des poids moyens de 12 rondes le samedi 2 octobre.

Les deux combattants feront leurs promenades sur le ring vers 22 heures.

David Avanesyan contre Liam Taylor et Jamal Le Doux contre Germaine Brown font partie des combats undercard.

Eubank Jr contre Elbir: couverture talkSPORT

talkSPORT aura des commentaires en direct du combat sur Fight Night Live ce week-end.

Adam Catterall sera votre hôte et nous vous apporterons la meilleure préparation, le combat lui-même et toutes les réactions et analyses au bord du ring.

Vous pouvez écouter via notre service de streaming en ligne ici sur talkSPORT.com.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

Eubank Jr a traité Marcus Morrison avec une aisance consommée lors de son dernier combat Eubank Jr contre Elbir: comment regarder

Cet affrontement sera également diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Arena à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Eubank Jr contre Elbir : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Chris Eubank Jr contre Sven ElbirDavid Avanesyan contre Liam TaylorJamal Le Doux contre Germaine BrownRichard Riakporhe contre Krzysztof TwardowskiMikael Lawal contre Steven Ward Linus Udofia contre Xhuljo Vrenozi Joe Pigford contre TBAEbonie Jones contre Bec ConnollyMatty Harris contre TBA

Eubank Jr pense qu’il affrontera bientôt Canelo Eubank Jr contre Elbir : Qu’est-ce qui a été dit ?

Eubank Jr vise un affrontement contre le grand Saul « Canelo » Alvarez et « poussé fort » pour que cela se produise l’année prochaine.

Il a déclaré: «C’est le seul que je prendrais à nouveau d’un poids pour me battre et oui, il manque de gars pour combattre.

“Personne ne veut le combattre et les gars qui veulent le combattre, [they] ne veux pas vraiment le combattre.

« Je m’en fiche de tout ça. Je veux le battre. Je veux combattre le feu par le feu. Les fans le savent.

«Ce combat est définitivement un combat qui peut arriver, et je pense que l’année prochaine, nous allons pousser fort pour cela.

« Je veux dire qui d’autre est là ? Bat Saunders, bat Callum Smith, il n’y a personne d’autre. « Cela remplirait le plus grand stade.

« Qui d’autre dans le monde tout le monde veut-il voir combattre Canelo ? Vous avez Caleb Plant mais il y a toute cette politique.

« Personne chez les poids moyens n’essaie de le combattre. Golovkin l’a déjà combattu deux fois.

“Les gens veulent du sang neuf et frais pour le tester et c’est moi.”