Heure de début au Royaume-Uni, commentaire talkSPORT, undercard, diffusion en direct et dernières nouvelles pour le choc réorganisé à Newcastle

Chris Eubank Jr reviendra enfin sur le ring ce week-end après que son combat plus tôt ce mois-ci a été modifié puis finalement annulé.

Eubank Jr devait affronter Sven Elbir mais il a dû se retirer après avoir été testé positif pour Covid.

Chris Eubank Jr reviendra enfin sur le ring ce week-end

Il a été remplacé par Anatoli Muratov, mais ce combat a ensuite été annulé après que des inquiétudes ont été soulevées concernant les examens médicaux d’avant-combat de Muratov par le British Boxing Board of Control.

Maintenant, ‘Next Gen’ en tant que troisième Allemand en vue avec son affrontement contre Wanik Awdijan se déroulera ce week-end à la Newcastle Arena.

Awdijan a un record de 28 victoires et une défaite, mais fera un grand pas en avant samedi soir.

Eubank Jr, qui a 30 ans et deux ans, a battu Marcus Morrison la dernière fois et est impatient de faire un spectacle alors qu’il vise une grande année en 2022.

Eubank Jr vs Awdijan: commentaire talkSPORT

Le combat de 10 rounds des poids moyens aura lieu le samedi 16 octobre et l’événement débutera à 16h30.

Cet affrontement devrait commencer vers 20 heures.

Il sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Les commentaires sur Fight Night de l’Utilita Arena de Newcastle viendront d’Adam Catterall, Gareth A Davies, Andy Clarke et Spencer Oliver.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Chris Eubank Jr affrontera Wanik Awdijan à Newcastle ce week-end Eubank Jr vs Awdijan: comment regarder

Cet affrontement sera également diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Arena à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Eubank Jr vs Awdijan : Carte de combat

Hughie Fury, le cousin du champion WBC Tyson, espère enfin remporter un autre titre mondial des poids lourds s’il dépasse Christian Hammer dans l’événement principal de la nuit.

Savannah Marshall défendra son titre WBO des poids moyens contre la challenger invaincue Lolita Muzeya.

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Hughie Fury contre Christian HammerSavannah Marshall contre Lolita Muzeya – pour le titre féminin WBO des poids moyensChris Eubank Jr contre Wanik Awdijan Lewis Ritson contre Henry LundyBradley Rea contre Jez Smith Michael Webster contre Jone VolauSteve Robinson contre Reece BarlowMark Dickinson contre Michal GazdikGeorgia O’Connor contre TBAApril Hunter J contre TBAEubank Awjan : Qu’est-ce qui a été dit?

Chris Eubank Jr : « J’ai un très bon adversaire – 28 victoires, une seule défaite, venant d’Allemagne.

« Il est prêt à partir, je suis prêt à partir.

«Avant un combat, vous étudiez l’adversaire, regardez ses combats, regardez ses forces et ses faiblesses, comment vous pouvez l’exploiter, trouvez les meilleures tactiques.

« Cela a changé trois fois maintenant. Mais c’est ma vie.

«J’ai combattu et combattu tous les types d’adversaires. Je ne verrai rien que je n’aie déjà vu un million de fois auparavant.

« Je dois adapter mon style et ma stratégie. Nous savons ce que nous allons faire de lui.