Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, carte de combat complète et chaîne de télévision pour le choc des poids lourds légers de l’UFC

in

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers Anthony Smith affrontera Ryan Spann lors du prochain événement UFC.

L’UFC 266 approche à grands pas, mais avant cela, nous aurons un autre spectacle à Las Vegas pour aiguiser l’appétit.

.

Le poids mi-lourd Anthony Smith affronte Ryan Spann à l’UFC Fight Night 192

‘Lionheart’ Smith a perdu contre Jon Jones lors de son affrontement pour le titre en 2019, mais reste l’un des meilleurs du moment.

Il a battu Jimmy Crute à l’UFC 261 en avril et affrontera désormais Spann le week-end prochain.

“Superman” a battu Misha Cirkunov lors de son dernier combat en mars et cherchera à créer un choc contre Smith.

Les deux hommes sont loin de se battre pour le titre de Jan Blachowicz, mais une victoire à l’UFC Fight Night 192 aidera certainement leurs causes.

Smith vs Spann : date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 18 septembre et se tiendra au UFC APEX Center de Las Vegas.

Les préliminaires commenceront à partir de 22 heures, heure du Royaume-Uni, avec la carte principale à partir de minuit le dimanche matin.

Smith vs Spann peut être attendu vers 2 heures du matin.

.

Jon Jones et Anthony Smith se sont affrontés à l’UFC 235 pour le championnat des poids légers Smith vs Spann: télévision et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 1 et leur couverture des préliminaires commencera à partir de 22h.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Smith contre Spann : carte de combat

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Anthony Smith contre Ryan Spann, poids mi-lourdMontel Jackson contre JP Buys, poids coqTafon Nchukwi contre Mike Rodriguez, poids mi-lourd Ion Cutelaba contre Devin Clark, poids mi-lourd Impa Kasanganay contre Carlston Harris, poids welter

Carte préliminaire

Nate Maness contre Tony Gravely, poids coqDakota Bush contre Zhu Rong, poids légerGustavo Lopez contre Heili Alateng, poids coq Jim Miller contre Nikolas Motta, poids légerPannie Kianzad contre Raquel Pennington, poids coq fémininAntonio Arroyo contre Joaquin Buckley, poids moyenHannah Goldy contre Emily Whitmir , poids paille femmeChristos Giagos contre Arman Tsarukyan, poids légerAriane Lipski contre Mandy Bihm, poids mouche femme

.

Jan Blachowicz est l’actuel champion des poids lourds légers de l’UFC Smith vs Spann : qu’est-ce qui a été dit ?

Anthony Smith : « C’est un gros combat pour lui, c’est un grand moment.

« J’ai beaucoup d’expérience. Il ne me montrera rien que je n’aie jamais vu auparavant, il n’y a rien de nouveau ou de flashy, ou de fantaisie ou de spécial autre Ryan Spann.

« Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas coriace. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas doué ou qu’il ne peut pas me battre. Il n’y a rien de spécial chez lui.

«Je soupçonne qu’il va être vraiment difficile pour un tour. Mais je pense qu’à cinq minutes et une seconde du combat, ce combat a l’air totalement différent.

«Je ne sais pas combien de temps cette mentalité va durer, vous savez.

« Il y a eu des situations où vous pouvez voir Ryan Spann s’estomper un peu. Il a tendance à flétrir dans les situations difficiles. …”