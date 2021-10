Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, carte de combat complète et chaîne de télévision pour le choc des poids moyens de l’UFC

Les stars des poids moyens Paulo Costa et Marvin Vettori sont en tête d’affiche de l’action de l’UFC à Las Vegas ce week-end.

L’UFC 267 arrive le week-end d’Halloween et les fans pourront profiter d’une grande soirée avant cela.

Paulo Costa affronte Marvin Vettori ce week-end

Costa et Vettori, tous deux classés parmi les cinq premiers dans la division des poids moyens de l’UFC, s’affronteront dans l’événement principal.

Pendant ce temps, Grant Dawson affrontera Rick Glenn et Jessica-Rose Clark affrontera Joselyne Edwards.

Costa vs Vettori : date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 23 octobre et se tiendra au UFC APEX Center de Las Vegas.

L’action préliminaire commencera plus tôt que d’habitude et commencera à 19h30, heure du Royaume-Uni. La carte principale partira à partir de 21h.

Costa vs Vettori est attendu vers 23h30.

Costa vs Vettori : comment regarder

L’action sera diffusée sur BT Sport 2 et leur couverture des préliminaires commencera à partir de 19h.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Marvin Vettori revient à l’UFC ce week-end Costa vs Vettori: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Paulo Costa contre Marvin Vettori, poids moyenGrant Dawson contre Rick Glenn, poids légerJessica-Rose Clark contre Joselyne Edwards, poids coq féminin Alex Caceres contre Seung Woo Choi, poids plumeDwight Grant contre Francisco Trinaldo, poids welter VillaNicolae Negumernueva contre Light Ike Poids lourd

Carte préliminaire

Jun Yong Park contre Gregory Rodrigues, poids moyenAlan Patrick contre Mason Jones, poids légerTabatha Ricci contre Maria de Oliveira Neta, poids paille fémininJamie Pickett contre Laureano Staropoli, poids moyenKhama Worthy contre Jai Herbert, poids légerJeff Molina contre Daniel Lacerda, poids moucheLivia Renata Souza contre Randa Markos, Femmes StrawweightCosta vs Vettori : Qu’est-ce qui a été dit ?

Marvin Vettori : « Pour ce combat, je me suis en fait beaucoup entraîné pour m’améliorer en général.

« J’ai l’impression d’être le meilleur attaquant. Je suis le grappler supérieur. Et en général, un combattant supérieur.

« Cela étant dit, il est dangereux dans de nombreuses situations. Et donc je travaille à m’améliorer en général.

« Mais vous savez, ce qu’il apporte à la table correspond en fait à mon style. Ça me va très bien. Et tu sais, je vais mieux. Je suis meilleur.

« Alors et ça va se voir. Je suis juste un meilleur combattant. Je vais pouvoir voir des trous et je vais pouvoir profiter de ces trous.

« Au final, j’ai l’impression d’être plus solide. Je suis plus résistant. Il va disparaître et ensuite je vais entrer et vraiment essayer de le sortir. Et je veux le sortir.

« J’ai travaillé tout le camp pour essayer de franchir cette ligne où, lorsque je sens du sang, je dois le poursuivre et ensuite l’attraper.

« Je ne veux pas le laisser entre les mains des juges. »